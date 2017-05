Simona Halep confirma com retrospecto no saibro e é campeã do Torneio de Madri

A romena Simona Halep confirmou neste sábado que é uma especialista no saibro. Contra a francesa Kristina Mladenovic, a cabeça de chave número 3 venceu por 2 sets a 1 - com parciais de 7/5, 6/7 (5/7) e 6/2 - e conquistou o título do Torneio de Madri, na Espanha. Em três decisões seguidas na capital espanhola, a tenista da Romênia ganhou sua segunda taça consecutiva e um prêmio de 1 milhão de euros (cerca de R$ 3,4 milhões).

Aos 25 anos, Simona Halep conquistou o seu primeiro título nesta temporada e o 15.º de sua carreira profissional. Só no saibro, a romena ganhou 22 de 25 jogos que fez até agora. Uma de suas derrotas foi dolorosa - caso da semifinal de Stuttgart, na Alemanha, onde parou diante da alemã Laura Siegemund.

Já Kristina Mladenovic foi para a quadra com a vantagem de ter vencido três dos quatro duelos anteriores diante da romena, porém elas nunca havia se cruzado sobre o saibro. Os dois primeiros sets foram bem equilibrados e vantagem de Simona Halep veio somente na terceira e decisiva parcial, quando a francesa demonstrou cansaço.

Com a conquista, Simona Halep soma 1.000 pontos e voltará a ocupar o quarto lugar do ranking, em um avanço de quatro colocações. Kristina Mladenovic, com 650 pontos, deixou escapar outro título como aconteceu em Stuttgart e subirá para um inédito 14.º posto.

