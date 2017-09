Sidrolândia se candidata e volta a receber mais uma etapa da Copa Assomasul

Sede de uma das etapas da primeira fase da Copa Assomasul, a cidade de Sidrolândia, na região Central do Estado, volta a receber a competição neste sábado (23). Os jogos serão disputados no Estádio Municipal Sotero Zárate Ribeiro.

Desta vez, a segunda etapa da terceira fase vai reunir as equipes de Dois Irmãos do Buriti, Rochedo, Bandeirantes, Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Sidrolândia, anfitriã da disputa.

Dessa etapa, três dos seis times participantes se qualificam automaticamente à fase seguinte do campeonato, sendo eles os campeões dos grupos 1 e 2, e uma terceira equipe por índice técnico.

O quarto melhor time de cada etapa dessa fase vai disputar uma vaga, por meio de repescagem, para se juntar aos nove classificados dessa terceira fase.

Fazem parte do “Grupo 1” as equipes de Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia e Rochedo. Já o “Grupo 2” é composto por Ribas do Rio Pardo, Campo Grande e Bandeirantes.

O chaveamento dos jogos foi definido por sorteio durante arbitral ocorrido no dia 5 de setembro, na sede da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, ficou assim definido:

1º jogo – Dois Irmãos do Buriti X Rochedo

2º jogo – Bandeirantes X Campo Grande

3º jogo – Sidrolândia X Perdedor do primeiro jogo

4º jogo – Ribas do Rio Pardo X Perdedor do segundo jogo

5º jogo – Vencedor do primeiro jogo X Sidrolândia

6º jogo – Vencedor do segundo jogo X Ribas do Rio Pardo

Premiação

A Copa Assomasul deste ano terá premiação de R$ 12 mil para a equipe campeã; R$ 8 mil para o segundo lugar; R$ 6 mil para o terceiro e R$ 2,5 mil para quarto, além de troféus e medalhas. Já o artilheiro e o goleiro menos vazado receberão R$ 750,00 cada, além de medalhas.

O evento tem patrocínio do governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Esporte e Lazer), Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul) e Confaz-M/MS (Conselho dos Secretários Municipais de Receita, Fazenda e Finanças de Mato Grosso do Sul).

A Copa Assomasul é um evento tradicional e de sucesso promovido a cada ano pela diretoria da entidade, com participação de funcionários das prefeituras, câmaras, secretários municipais, prefeitos e vice-prefeitos.

Em 2015, Maracaju conquistou pela quarta vez a Copa Assomasul. No ano passado, porém, o campeonato não foi realizado devido às eleições municipais.

