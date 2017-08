Sidrolândia, Juti e Sete Quedas avançam na Copa Assomasul

Essa foi a quarta etapa válida pela 2ª fase da Copa Assomasul de futebol e teve como sede a cidade de Sete Quedas, no extremo-sul do Estado / Divulgação

Numa rodada marcada por muito equilíbrio, ocorrida sábado (19), Sidrolândia se classificou em primeiro lugar, Juti em segundo e Sete Quedas em terceiro.

Com mais essa rodada, agora são 12 as equipes classificadas para a fase seguinte da competição: Dourados, Dois Irmãos do Buriti, Ribas do Rio Pardo, Campo Grande, Jardim, Bandeirantes, Maracaju, Bela Vista, Itaquiraí,Sidrolândia, Juti e Sete Quedas.

No primeiro confronto dia no Estádio José Valci de Araújo (Babá), o time de Juti perdia de 1 a 0 para Iguatemi e acabou virando o jogo para 3 a 1. O gol de Iguatemi foi feito por Clair Alonso enquanto para Juti marcaram Anderson Aparecido (2) e Adriano Passarelli.

No segundo jogo, a equipe de Sidrolândia venceu Ivinhema por 2 a 0. Os gols foram marcados por Fabiano.Marinho e Renan Domingos.

No terceiro confronto do dia, Sete Quedas, anfitriã dessa etapa, derrotou Iguatemi por 2 a 1. Os gols do time local foram marcados por Ronaldo Bellei e Luiz Leno. Wesley Cândido marcou para Iguatemi.

Com esse resultado, o time de Iguatemi deu adeus à competição, pois já tinha perdido uma partida.

No jogo seguinte, Juti e Ivinhema empataram em 0 a 0 no tempo normal e decidiram a partida nas cobranças de penalidades máximas.

Após as cobranças, Juti venceu por 4 a 2 e eliminou as pretensões de Ivinhema de seguir na competição.

No quinto e último jogo da rodada, Sidrolândia venceu Sete Quedas por 2 a 1 e garantiu a primeira colocação. Os gols foram marcados por Renan Domingos (2) e Ronaldo Bellei.

A quinta etapa da segunda fase terá como sede a cidade de Batayporã, no Vale do Ivinhema. Além do time anfitrião participam as equipes de Aparecida do Taboado, Rochedo, Ladário e Antônio João.

Os dois primeiros jogos dessa etapa já foram definidos por sorteio realizado na Assomasul durante arbitral. Se enfrentam na primeira partida Aparecida do Taboado e Rochedo, Ladário e Antônio João.

Pelo regulamento, o time da casa joga contra o perdedor do primeiro jogo.

