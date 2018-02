Sidão vê elenco do São Paulo comprometido para amenizar 'julgamento' de Dorival

Sidão afirmou que o time vem tentando mostrar em campo a confiança que tem no trabalho de Dorival - Foto: MassaNews

O goleiro Sidão disse nesta terça-feira, em entrevista coletiva no CT da Barra Funda, que o elenco do São Paulo está comprometido para tentar minimizar a pressão sobre o técnico Dorival Junior, que balança no cargo na má fase do time. Para ele, uma boa exibição diante do CRB, nesta quarta, pela Copa do Brasil, é fundamental para a sequência de trabalhos da equipe.

"Temos que jogar primeiramente pelo São Paulo, para que o torcedor sinta orgulho do time, mas precisamos também fazer bons jogos, cumprir as funções táticas determinadas nos treinos para que o julgamento fique mais leve em cima da comissão técnica", afirmou o goleiro. "Jogar no São Paulo é pressão o tempo todo e precisamos ter ciência disso para que resultados negativos não influenciem. Temos um grande jogo para tentar aliviar a pressão em cima de todos nós. Não pode recair tudo na comissão técnica."

Para o goleiro, a pressão sobre o time que não vence há três jogos é normal, mas o elenco está confiante no trabalho desenvolvido. "Há uma cobrança muito grande e normal, e muitas coisas vêm do ano passado, quando tínhamos certa instabilidade em questão de confiança. Neste ano, estamos mais confiantes, nossa defesa mostra isso. Há uma questão emocional que também cuidamos, para sermos mais firmes. Queremos mais estabilidade, como foi contra o Santos e contra o Mirassol.

Sidão afirmou que o time vem tentando mostrar em campo a confiança que tem no trabalho de Dorival. "Somos obedientes ao que ele pede, isso não se pode contestar. Nos entregamos e trabalhamos duro para ajudar o Dorival naquilo que ele acredita. A resposta é dada em campo, não adiantaria falarmos que o apoiamos sem corresponder nos jogos."

De olho nos adversários da 3ª fase do torneio nacional, Sidão considerou que vê evolução no São Paulo, mas reconheceu que o time precisa de resultados para o clima melhorar. "Temos que continuar acreditando no trabalho que estamos desenvolvendo. Criamos mais oportunidades de gol do que nossos adversários recentes e não estamos tão mal assim. É uma evolução ofensiva, mas temos que concluir em gols. Contra o CRB, precisamos vencer e apresentar um bom futebol. Valorizamos muito a possibilidade de conquistarmos esse título inédito para o clube, e estamos nos preparando para fazer um grande jogo e trazer um grande resultado."