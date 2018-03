Sidão tem lesão confirmada e Jean deve ter sequência como titular no São Paulo

Por causa da lesão, o goleiro não estará à disposição para o duelo contra o Linense, no próximo domingo, pela décima rodada do Campeonato Paulista - Foto: Tarobá News

O São Paulo anunciou nesta quinta-feira que o goleiro Sidão passou por exames que identificaram uma contratura no músculo adutor da coxa direita. O jogador já iniciou a fisioterapia no Reffis e, apesar do clube não estipular data para retorno, lesões como esta costumam exigir tratamento de cerca de 15 dias.

Sidão se machucou no gramado do Morumbi, no aquecimento para o duelo de ida contra o CRB pela terceira fase da Copa do Brasil, na última quarta-feira. Ele deu lugar a Jean, que fez sua estreia pelo São Paulo na vitória por 2 a 0.

Por causa da lesão, o goleiro não estará à disposição para o duelo contra o Linense, no próximo domingo, pela décima rodada do Campeonato Paulista. A tendência é que ele também não esteja disponível para o clássico com o Palmeiras, na próxima quinta-feira, também pelo Estadual.

Sem Sidão, a principal opção do técnico Dorival Junior é Jean, que teve atuação segura e até participou do lance do segundo gol são-paulino diante dos alagoanos. O goleiro foi um dos reforços do clube para a temporada 2018, tendo sido contratado após se destacar pelo Bahia.

Outras opções para o gol tricolor são os jovens Lucas Perri e Lucas Paes, ambos formados nas divisões de base do São Paulo.