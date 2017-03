Sidão é dúvida no São Paulo para clássico e abre espaço para Renan Ribeiro

O goleiro Sidão, ainda com dores por causa de uma lombalgia, é dúvida para o clássico de domingo, com o Corinthians, e está fora da partida desta quarta-feira, contra o Botafogo. O técnico Rogério Ceni já indicou que Renan Ribeiro deve ser seu titular no meio de semana e agora fica a dúvida de quem será o titular no gol do São Paulo no clássico.

A disputa pela posição tem sido grande. Sidão foi contratado na temporada para ser o titular, mas ainda não conseguiu mostrar uma performance muito convincente. Denis, que seria o reserva imediato, está sendo criticado pela torcida e alterna bons e maus momentos. Já Renan Ribeiro teve sua única chance contra o Ituano e, apesar do empate, foi bem. Se mostrar serviço diante do Botafogo, pode ficar com a vaga para domingo.

Já Sidão está com dor em decorrência de uma hérnia de disco e poderia voltar aos treinos nesta segunda, mas ainda não está 100% e vai ficar mais uns dias no departamento médico. "Estamos cuidando, mas não é caso para cirurgia", explicou o médico José Sanchez. Sidão não entra em campo há 15 dias.

Já o zagueiro Rodrigo Caio foi poupado do treino. Ele se recupera de uma lesão no joelho esquerdo e não vai enfrentar o Botafogo, mas tem chance de encarar o Corinthians no domingo. Quem também tenta recuperar a forma física para atuar é o zagueiro Maicon, que já está treinando com os companheiros após melhorar de uma entorse no tornozelo.

Veja Também

Comentários