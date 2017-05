Sharapova volta a somar pontos e reaparece no ranking da WTA

A última versão da atualização semanal do ranking da WTA, divulgada nesta segunda-feira, trouxe a presença da russa Maria Sharapova como principal novidade. Depois de um longo período afastada por suspensão, a tenista de 30 anos voltou a somar pontos com sua boa campanha no Torneio de Stuttgart, em que avançou às semifinais, e reapareceu na lista.

Sharapova entrou na chave principal em Stuttgart graças a um convite da organização e venceu as três primeiras partidas. Ela só caiu nas semifinais, diante da francesa Kristina Mladenovic, mas fez o suficiente para somar 185 pontos, que a colocam na 262.ª posição do ranking.

Esta colocação em seu retorno ao ranking, no qual não aparecia desde outubro do ano passado, não foi suficiente para garantir Sharapova sequer no qualifying de Roland Garros, que será disputado no fim do mês. Por isso, para estar no Grand Slam francês, ela terá que contar com um novo convite da organização.

Dona de cinco títulos de Grand Slam, Sharapova voltou ao circuito na quarta-feira passada após cumprir suspensão por doping. A punição inicial era de dois anos, mas ela obteve a redução na Corte Arbitral do Esporte (CAS) no ano passado. Ela fora punida por ter sido flagrada com Meldonium em sua amostra colhida no Aberto da Austrália de 2016.

Apesar do retorno, a ex-número 1 do mundo segue longe do Top 10 do ranking, que teve apenas uma alteração nesta nova atualização. A romena Simona Halep, semifinalista do Torneio de Stuttgart, ganhou a quarta colocação da eslovaca Dominika Cibulkova, que não entrou em quadra ao longo da última semana.

Algoz de Sharapova em Stuttgart, a vice-campeã Krisina Mladenovic ganhou duas colocações e chegou à 17.ª, enquanto a ucraniana Elina Svitolina, campeã em Istambul no domingo, deixou a norte-americana Venus Williams para trás e assumiu a 12.ª posição.

Entre as brasileiras, mais uma vez destaque negativo para Teliana Pereira. Ex-número 1 do País, ela voltou a cair, perdeu 19 posições e deixou o Top 200, aparecendo agora somente em 214.º. Por outro lado, Bia Haddad Maia ganhou duas colocações e é a 144.ª.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1.ª - Serena Williams (EUA) - 7.010 pontos

2.ª - Angelique Kerber (ALE) - 6.925

3.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 6.010

4.ª - Simona Halep (ROM) - 5.206

5.ª - Dominika Cibulkova (ESQ) - 5.065

6.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 4.691

7.ª - Johanna Konta (GBR) - 4.330

8.ª - Agnieszka Radwanska (POL) - 4.205

9.ª - Svetlana Kuznetsova (RUS) - 4.015

10.ª - Madison Keys (EUA) - 3.857

11.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 3.850

12.ª - Elina Svitolina (UCR) - 3.835

13.ª - Venus Williams (EUA) - 3.811

14.ª - Elena Vesnina (RUS) - 2.960

15.ª - Petra Kvitova (RCH) - 2.900

16.ª - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) - 2.475

17.ª - Kristina Mladenovic (FRA) - 2.325

18.ª - Barbora Strycova (RCH) - 2.130

19.ª - Samantha Stosur (AUS) - 2.000

20.ª - Mirjana Lucic-Baroni (CRO) - 1.924

144.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 390

214.ª - Teliana Pereira (BRA) - 245

258.ª - Paula Gonçalves (BRA) - 189

Veja Também

Comentários