Sharapova sobe no ranking e assume 57º lugar após título em Tianjin

A ascensão de Maria Sharapova com a conquista do título do Torneio de Tianjin, na China, foi o principal destaque da atualização desta segunda-feira do ranking da WTA. A russa saltou 29 posições na relação do tênis feminino e se tornou a número 57 do mundo.

A taça conquistada em Tianjin foi a primeira de Sharapova desde que ela voltou às quadras após ficar 15 meses afastada cumprindo suspensão por doping. E o resultado a colocou logo à frente da única brasileira no Top 100 da WTA. Beatriz Haddad Maia está na 58ª posição com 990 pontos, a 15 da russa, depois de ser eliminada na segunda rodada no evento chinês na semana passada.

A atualização do ranking não apresentou qualquer alteração entre as dez primeiras colocadas. A romena Simona Halep, então, continua em primeiro lugar com 6.175 pontos, à frente da espanhola Garbiñe Muguruza e da checa Karolina Pliskova, sendo que nenhuma delas atuou na última semana.

Elas são seguidas pela ucraniana Elina Svitolina, pela norte-americana Venus Williams e pela dinamarquesa Caroline Wozniacki. Coincidentemente, todas elas deixaram o Torneio de Hong Kong na segunda rodada. E o Top 10 é completado, em ordem, pela letã Jelena Ostapenko, pela russa Svetlana Kuznetsova, pela francesa Caroline Garcia e pela britânica Johanna Konta.

Campeã do Torneio de Hong Kong, a russa Anastasia Pavlyuchenkova ascendeu três posições e se tornou a número 18 do mundo. Já a checa Barbora Strycova, que levou a taça do Torneio de Linz, agora está na 21ª posição na lista, tendo galgado um posto.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1.ª - Simona Halep (ROM) - 6.175 pontos

2.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 6.135

3.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 5.605

4.ª - Elina Svitolina (UCR) - 5.465

5.ª - Venus Williams (EUA) - 4.642

6.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 4.540

7.ª - Jelena Ostapenko (LET) - 4.510

8.ª - Svetlana Kuznetsova (RUS) - 3.950

9.ª - Caroline Garcia (FRA) - 3.860

10.ª - Johanna Konta (GBR) - 3.795

11.ª - Angelique Kerber (ALE) - 3.122

12.ª - Dominika Cibulkova (ESL) - 3.110

13.ª - Kristina Mladenovic (FRA) - 2.910

14.ª - CoCo Vandeweghe (EUA) - 2.819

15.ª - Sloane Stephens (EUA) - 2.722

16.ª - Madison Keys (EUA) - 2.713

17.ª - Petra Kvitova (RCH) - 2.532

18.ª - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.425

19.ª - Agnieszka Radwanska (POL) - 2.340

20.ª - Elena Vesnina (RUS) - 2.300

58.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 990

