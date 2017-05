Sharapova cai na 2ª rodada em Madri para tenista que a chamou de 'trapaceira'

Maria Sharapova foi eliminada do Torneio de Madri nesta segunda-feira. Pela segunda rodada da competição no saibro espanhol, a número 258 do mundo caiu diante da canadense Eugenie Bouchard, que se tornou desafeto da russa nos últimos meses, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 2/6 e 6/4.

A rivalidade entre elas ganhou corpo no mês passado, quando Bouchard chamou Sharapova de "trapaceira" pelo caso de doping que lhe rendeu uma suspensão de 15 meses e cobrou que a russa fosse banida do esporte. "Ela é uma trapaceira e eu não acho que trapaceiros, em qualquer esporte, deveriam ter permissão para competir novamente", chegou a dizer a canadense.

Por isso, a expectativa para o primeiro reencontro entre elas, nesta segunda-feira, cresceu, mas com a bola em jogo, o que se viu foi a superioridade de Bouchard. Em quase três horas de partida, a número 60 do mundo levou a melhor sobre Sharapova pela primeira vez na carreira, após quatro derrotas.

As duas tenistas se mostraram em dia pouco inspirado no serviço, mas Sharapova foi ainda pior. A russa cometeu nove duplas faltas e cedeu 21 break points, dos quais Bouchard aproveitou cinco. Foi o suficiente para que a canadense obtivesse a vantagem necessária para fechar.

Após chegar às semifinais em Stuttgart em sua primeira competição neste retorno após a suspensão pelo uso de Meldonium, Sharapova decepcionou em Madri. Melhor para Bouchard, que levou a melhor diante da rival e se classificou às oitavas de final, na qual terá pela frente a difícil tarefa de encarar a cabeça de chave número 1 do torneio, a alemã Angelique Kerber.

Quem também se classificou às oitavas nesta segunda foi a russa Svetlana Kuznetsova. Cabeça de chave número 8, ela suou, mas derrotou a norte-americana Alison Riske, número 39 do mundo, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 2/6, 7/6 (11/9) e 6/2. Agora, Kuznetsova espera para conhecer sua adversária, que sairá do confronto entre as chinesas Qiang Wang e Saisai Zheng.

Outra cabeça de chave que fez valer esta condição foi Kristina Mladenovic. A francesa, 14.ª favorita, avançou nesta segunda ao passar pela norte-americana Lauren Davis em três sets, com parciais de 6/3, 1/6 e 7/6 (7/1). Já a checa Barbora Strycova, 15.ª favorita, foi surpreendida e caiu para a espanhola Lara Arruabarena, de virada: 3/6, 6/3 e 6/3.

Veja Também

Comentários