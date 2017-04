Sharapova arrasa Makarova e fatura 2ª vitória em Stuttgart

Em seu segundo jogo em Stuttgart, no seu retorno às quadras, a tenista russa Maria Sharapova apresentou mais uma boa exibição e venceu, até com certa facilidade, a compatriota Ekaterina Makarova por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1. Com o resultado, a ex-número 1 do mundo avançou às quartas de final da competição alemã disputada no saibro.

Mostrando novamente força no saque, Sharapova cravou nove aces. Mas, desta vez, oscilou no fundamento: foram sete duplas faltas. A russa cedeu apenas um break point, salvo ainda no set inicial. Na segunda parcial, ela não chegou a ter o serviço ameaçado. Diante da atual 43º do ranking, Sharapova faturou três quebras de saque.

Nas quartas de final, a russa vai enfrentar a estoniana Anett Kontaveit, que veio do qualifying. Se vencer a partida, Sharapova poderá cruzar na semifinal com a principal favorita ao título, a alemã Angelique Kerber, que foi uma das tenistas mais críticas ao doping da russa nos últimos meses.

A dona de cinco títulos de Grand Slam voltou ao circuito na quarta-feira após cumprir suspensão por doping. A punição inicial era de dois anos, mas ela obteve a redução na Corte Arbitral do Esporte (CAS) no ano passado. Ela fora punida por doping por ter sido flagrada com Meldonium em sua amostra colhida no Aberto da Austrália do ano passado.

A substância havia acabado de entrar na lista de proibição da Agencia Mundial Antidoping (Wada) e Sharapova, assim como vários outros atletas da Rússia flagrados com a substância, foi punida. Neste período de 15 meses, a tenista russa ficou totalmente afastada das competições.

Para voltar ao circuito já disputando um torneio de médio porte, Sharapova precisou de um convite. Isso porque ela perdeu todos os seus pontos na WTA e não conseguiria disputar as principais competições do circuito sem ao menos tentar entrar no qualifying, que dá vaga na chave principal dos torneios. Assim, precisou pedir convites da organização para voltar a jogar, tanto em Stuttgart quanto em Roma e Madri, o que acontecerá nas próximas semanas.

O "wild card" em Stuttgart gerou polêmica no circuito porque o principal patrocinador do torneio alemão, a Porsche, também é um dos principais apoiadores individuais da tenista. Com o convite à Sharapova, tenistas alemãs perderam a chance de entrar direto na chave principal porque, via de regra, os convites são distribuídos para atletas da casa de nível juvenil ou para aquelas que já obtiveram bons resultados mas apresentam ranking baixo em razão de lesões ou problemas de saúde.

Outra crítica interna no circuito feminino foi a que o convite teria causado mudanças na programação do Torneio de Stuttgart para adequar o primeiro jogo de Sharapova ao fim de sua punição. Ela só poderia estrear nesta quarta. Antes disso, não pôde treinar nas quadras auxiliares e nem frequentar as instalações da competição alemã.

OUTROS RESULTADOS - Antes do triunfo de Sharapova, duas cabeças de chave se despediram de Stuttgart nesta quinta. A primeira foi a russa Svetlana Kuznetsova. A oitava cabeça de chave foi superada pela alemã Laura Siegemund por 6/4 e 6/3.

Outra foi a britânica Johanna Konta, eliminada pela letã Anastasija Sevastova, um dos destaques da temporada. Konta se despediu pelo placar de 6/3 e 7/5. Já a espanhola Carla Suárez Navarro, ex-Top 10, derrotou a russa Elena Vesnina por 6/2 e 6/4. A favorita Kerber poderá ser a rival de Suárez Navarro nas quartas de final.

Veja Também

Comentários