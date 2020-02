Shakira e Jennifer Lopez fazem show histórico no intervalo do Super Bowl

Shakira e Jennifer Lopez fizeram um espetáculo histórico neste domingo, no gramado do Hard Rock Stadium, em Miami, durante o intervalo do Super Bowl. Pela primeira vez, duas cantoras latinas se apresentaram ao mesmo tempo no palco do principal evento esportiva dos Estados Unidos. Com muita sensualidade e um show de coreografia, as duas cantoras fizeram os 65 mil presentes ficarem em pé.

Aniversariante do dia (43 anos), a colombiana Shakira enlouqueceu o público, assim como a norte-americana Jennifer Lopez, de 50 anos. As duas mantêm uma forma física impressionante. Depois de atuarem separadamente, as estrelas dividiram o palco por alguns instantes. Neste momento, todos os telefones celulares foram ligados.

Foram 13 minutos eletrizantes com o público festejando cada música como se fosse um touchdown. Pela rápida, mas intensa apresentação, Shakira e Jennifer Lopez receberam US$ 13 milhões (aproximadamente R$ 57 milhões) ou US$ 1 milhão (R$ 4,3 milhões) por minuto.

Mas uma vez, a organização do evento deu outro show ao armar e desarmar o palco em menos de dez minutos. Quando o segundo tempo do jogo começou, não parecia que um espetáculo havia sido realizado. Esta não é a primeira vez que isso ocorre, mas sempre é muito impressionante.

PRIMEIRO TEMPO EMPATADO - O primeiro quarto do Super Bowl começou tenso. O San Francisco 49ers ganhou o cara ou coroa e deixou o primeiro ataque para o Kansas City Chiefs. Patrick Mahomes errou duas bolas e o time de Kansas precisou ir para o punt.

No primeiro ataque dos 49ers, destaque para Deebo Samuel, que consegue correr 30 jardas. Mas com Jimmy Garoppolo muito marcado, Robbie Gould faz 3 a 0 para os 49ers no field goal.

No segundo ataque de Kansas, Mahomes, protegido, começou a acionar a velocidade de Tyreek Hill. Mas quem avançou 20 jardas fou Demien Williams, em duas boas escapadas. Só que Dee Ford derrubou Mahomes na sequência. Mas o quarterback não se intimidou. Na jogada seguinte, avançou 12 jardas e depois foi para o touchdown. Harrison Butker converteu o chute extra e Kansas liderava por 7 a 3, a 31 segundos do fim do primeiro quarto.

No segundo, Kansas conseguiu a primeira interceptação. Garoppolo, pressionado, lançou mal e Bashaud Breeland ficou com a bola. Mesmo sofrendo empurrão, Mahomes encontrou Sammy Watkins a quase 20 jardas. Mahomes e Damien Williams mostram grande entrosamento, mas Tarvarius Moore desviou passe de Mahomes. Butker, mais uma vez, entrou para o field goal: 10 a 3, Kansas.

Raheem Mostert e Deebo Samuel deram ritmo aos 49ers, que conseguiram ter first downs seguidos. Tevin Coleman foi outro a correr dez jardas. Em uma sequência arrasadora, Kyle Juszczyk conseguiu o touchdown para San Francisco. Robbie Gould marcou o ponto extra e empatou o jogo: 10 a 10, a 5min05 do fim do segundo quarto.

Williams conseguiu duas vezes o first down para o Kansas, mas depois foi derrubado e a bola voltou para os 49ers antes do intervalo. Garoppolo mostrou suas qualidades e encontra Wilson com quase 30 jardas. O quarterback de San Francisco faz mais um belo lançamento, mas George Kittle faz falta antes de agarrar a bola. Assim, o primeiro tempo terminou empatado: 10 a 10.