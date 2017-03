Sevilla tropeça no Alavés e se distancia de Barcelona e Real

Depois de quatro vitórias seguidas, o Sevilla voltou a tropeçar no Campeonato Espanhol nesta segunda-feira, no encerramento da 26.ª rodada do torneio. Jogando fora de casa, em Vitória, a equipe do técnico Jorge Sampaoli empatou em 1 a 1 com o Alavés e viu seus principais rivais se distanciarem na ponta.

Encerrada a rodada, o Barcelona lidera com 60 pontos, contra 59 do Real Madrid, que ainda tem um jogo atrasado contra o Celta para fazer, fora de casa. O Sevilla aparece com 56 e tem sete de vantagem sobre o Atlético de Madrid. O terceiro lugar vale uma vaga direta na próxima edição da Liga dos Campeões.

Atual tricampeão da Liga Europa, porém, o Sevilla pensa na Liga dos Campeões desta temporada mesmo. E, já com a cabeça no duelo contra o Leicester City, na terça-feira da semana que vem, Sampaoli poupou o lateral brasileiro Mariano diante do Alavés. Jovetic e Rami também ficaram fora do time titular. Paulo Henrique Ganso novamente não ficou nem no banco.

Mesmo assim, quem abriu o placar foi o Sevilla, com o francês Ben Yedder, que recebeu passe de Pablo Sarabia em profundidade e bateu na saída do goleiro, aos 23 minutos. Na segunda etapa, aos 30, Katai completou cruzamento da direita e deixou tudo igual.

Antes de encarar o Leicester City na Inglaterra, jogando pelo empate - venceu por 2 a 1 em casa -, o Sevilla ainda pega o Leganés, sábado, pela 27.ª rodada do Espanhol.

