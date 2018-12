Sevilla só empata com o Alavés e Barcelona fecha rodada na liderança do Espanhol

Jogadores do Sevilla lamentam empate com o Alavés que derruba time para a vice-liderança do Espanhol. - Divulgação

No último confronto deste domingo pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, encerrado na noite deste domingo, o Sevilla não conseguiu passar de um empate por 0 a 0 com o Deportivo Alavés, fora de casa, e acabou caindo para a vice-liderança da competição.

Com o resultado, o Sevilla foi aos 27 pontos e ficou um atrás do Barcelona, que horas mais cedo superou o Villarreal por 2 a 0, no Camp Nou, para assumir o topo da tabela. Já o Alavés, que realiza campanha surpreendente, chegou aos 24 pontos e se isolou na quarta posição, ficando logo à frente do Real Madrid, quinto colocado, com 23.

No duelo realizado no estádio Mendizorroza, o Alavés abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo com um gol de Jony. Na etapa final, porém, o francês Wissam Ben Yedder garantiu o empate do Sevilla aos 33 minutos.

Depois deste empate, o Sevilla voltará a jogar fora de casa na rodada seguinte do Espanhol, no próximo sábado, quando encara o Valencia. No mesmo dia, o Alavés atuará como visitante contra o Atlético de Madrid, terceiro colocado, com 25 pontos.

A 14ª rodada da competição será finalizada nesta segunda-feira com o confronto Levante x Athletic Bilbao, às 18 horas (de Brasília), em Valência.