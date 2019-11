Sevilla goleia e se classifica na Liga Europa; Celtic bate Lazio e garante vaga

O Sevilla manteve os 100% de aproveitamento na Liga Europa ao golear o Dudelange por 5 a 2, nesta quinta-feira, em Luxemburgo, em duelo válido pela quarta rodada do Grupo A. Com o resultado, o maior vencedor da competição, com cinco títulos, chegou aos 12 pontos - é o único com 100% de aproveitamento após quatro rodadas - e garantiu antecipadamente uma vaga na segunda fase eliminatória da competição. O adversário continua com apenas três.

O jogo em Luxemburgo foi marcado pelo faro de gol de três jogadores. O Sevilla chegou a abrir 5 a 0 com três gols do atacante Munir El Haddadi e outros dois do centroavante Munas Dabbur. No final, Danel Sinani fez os dois para o time da casa. Em quatro partidas, a equipe espanhola anotou 12 gols e sua defesa foi vazada apenas duas vezes.

No outro jogo da chave, o APOEL Nicosia, do Chipre, derrotou o Qarabag, do Azerbaijão, de virada, por 2 a 1, com um dos gols marcados pelo brasileiro Lucas Souza. As duas equipes somam quatro pontos cada.

Em Roma, muita confusão antes da vitória de virada do Celtic sobre a Lazio por 2 a 1, pelo Grupo E. Dois torcedores escoceses foram esfaqueados em um bar por fanáticos italianos. As autoridades anunciaram a prisão de três torcedores do Celtic: dois por resistirem à polícia e um terceiro pela prática de atos obscenos. Cinco italianos também foram detidos por posse de materiais perigosos como tacos de beisebol e facas.

Dentro de campo, o que se viu foi um jogo bastante disputado. O centroavante Ciro Immobile abriu o placar para o time da casa, mas James Forrest empatou ainda no primeiro tempo. O gol da vitória que classificou os escoceses veio por intermédio de Olivier Ntcham, aos 50 minutos da etapa final.

No outro jogo do grupo, em Gruia, na Romênia, o Cluj derrotou o francês Rennes por 1 a 0, com um gol de Mario Rondon, e alcançou os nove pontos, contra 10 do líder Celtic. A Lazio só tem três e o Rennes, só um.

No Grupo B, dois empates foram registrados. Copenhague e Dínamo de Kiev ficaram no 1 a 1, enquanto que o suíço Lugano e o sueco Malmoe não mexeram no placar. Com isso, o time dinamarquês e o ucraniano lideram com seis pontos e deixam os suecos com cinco e os suíços com dois.

Na Chave C, os times anfitriões venceram. O Basel, com um gol do brasileiro Arthur, bateu o espanhol Getafe por 2 a 1, enquanto que o russo Krasnodar marcou 3 a 1 sobre o turco Trabzonspor. Estes resultados mantiveram o Basel em primeiro com 10 pontos, muito próximo da classificação. Krasnodar e Getafe somam seis cada e o Trabzonspor, com um, está praticamente eliminado.

No Grupo D, o austríaco LASK goleou o PSV Eindhoven por 4 a 1 e o Sporting Lisboa foi até a Noruega e obteve importante vitória por 2 a 0 sobre o Rosenborg. Os portugueses lideram com nove pontos, contra sete de LASK e PSV. O time norueguês está eliminado, pois ainda não somou ponto.

O Grupo F só teve um jogo nesta quinta-feira, pois Vitória Guimarães e Arsenal empataram por 1 a 1, na quarta-feira, em Portugal. Nesta quinta, o Standard Liège derrotou o Eintracht Frankfurt, por 2 a 1, e embolou a classificação da chave.

O Arsenal lidera com 10 pontos, contra seis de Eintracht Frankfurt e Standard Liège. Com poucas chances de classificação, o Vitória Guimarães só acumula um ponto.