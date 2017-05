Sevilla fecha Espanhol com goleada e vaias para Sampaoli em sua despedida

Na despedida do técnico argentino Jorge Sampaoli, o Sevilla encerrou a sua participação no Campeonato Espanhol com uma vitória expressiva. Neste sábado, pela rodada final do torneio, o time goleou o Osasuna por 5 a 0, em casa.

Na última sexta-feira, Sampaoli anunciou que a Associação de Futebol Argentino se reunirá com a direção do Sevilla para conseguir a sua liberação, pois ele ainda tem um ano de contrato com o clube. E só isso impede a oficialização do seu nome como novo comandante da seleção da Argentina.

Diante da iminente saída de Sampaoli, a torcida do Sevilla vaiou o seu nome quando foi anunciado no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, mas teve o que comemorar. Afinal, Vitolo marcou duas vezes, assim como o argentino Franco Vázquez. E o montenegrino Stevan Jovetic foi às redes uma vez.

O Sevilla já havia assegurado o quarto lugar, o que lhe garante a entrada nas fases preliminares da Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada, e terminou o Espanhol com 72 pontos, enquanto o Osasuna, penúltimo colocado, caiu com apenas 22.

Sampaoli levou o Sevilla até a brigar pela liderança, mas a equipe perdeu força na reta final do Espanhol, coincidindo com a revelação do interesse da Argentina na sua contratação e também com a queda nas oitavas de final da Liga dos Campeões para o Leicester.

Neste sábado, também foram disputadas outras três partidas sem grande impacto na classificação. O Sporting Gijón (18º colocado) se despediu da primeira divisão com um empate por 2 a 2 com o Bétis (15º). O Leganés (17º) ficou no 1 a 1 com o Alavés (nono). Já o Deportivo La Coruña (16º), com dois gols do romeno Florin Andone, derrotou o Las Palmas (14º) por 3 a 0.

