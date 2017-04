Sevilla empata com Valencia e perde chance de encostar no Atlético de Madrid

O equilíbrio entre Valencia e Sevilla refletiu o empate por 0 a 0 na partida entre as duas equipes válida pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol, realizada neste domingo, em Valência. Para o Sevilla, o empate foi frustrante, pois tirou a chance de a equipe encostar no Atlético de Madrid, terceiro colocado no Espanhol.

Com o resultado, a equipe permaneceu em quarto lugar, com 62 pontos, dentro da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, mas agora está três pontos atrás do Atlético de Madrid, que no último sábado derrotou o Osasuna por 3 a 0 na capital espanhola.

Já o Valencia segue realizando uma campanha modesta nesta temporada e ocupa apenas a 11ª posição na tabela, com 40 pontos.

A partida foi marcada pelo respeito entre os times. A primeira etapa foi muito nivelada, apesar de a diferença entre os times na tabela de classificação do Campeonato Espanhol ser muito grande (22 pontos). No segundo tempo, o cenário não foi diferente e a superioridade do Sevilla nesta temporada não se concretizou no placar com um resultado positivo.

Também neste domingo, em outro jogo já encerrado por esta rodada, o Leganés perdeu, em casa, para o Espanyol, por 1 a 0, com um gol de Léo Baptistão, brasileiro que iniciou a carreira na Portuguesa Santista, mas se mudou muito cedo para a Espanha. O triunfo levou o time de Barcelona aos 49 pontos, na nona posição, enquanto a equipe derrotada estacionou nos 27 e segue logo acima da zona de rebaixamento, em 17º. A rodada deste domingo tem ainda os confrontos Betis x Eibar e Granada x Celta.

