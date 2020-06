Sevilla empata a 4ª seguida no Espanhol e continua atrás do Atlético de Madrid

O Sevilla empatou com o Valladolid por 1 a 1, nesta sexta-feira, na sua quarta igualdade consecutiva no Campeonato Espanhol, perdendo a chance de recuperar o terceiro lugar, hoje ocupado pelo Atlético de Madrid. Os outros tropeços foram contra Levante, Barcelona e Villarreal.

Lucas Ocampos, que havia acertado a trave em finalização no primeiro tempo, quando o placar estava em 0 a 0, converteu um pênalti aos 38 minutos do segundo tempo para assegurar ao menos um ponto para o Sevilla, que não ganha desde que bateu o Betis por 2 a 0, na volta da competição. Kiko Olivas havia aberto o placar para o Valladolid no primeiro tempo, aos 25 minutos, com um cabeceio, no duelo realizado no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán.

O resultado manteve o Sevilha em quarto lugar, um ponto atrás do Atlético Madrid, que no sábado recebe o Alavés. O Atlético venceu três partidas seguidas e está invicto após o intervalo da pandemia.

O Valladolid também venceu sua primeira partida após a volta do Espanhol, mas ficou sem ganhar desde então, com dois empates e uma derrota, para o Atlético. Está em 14º lugar após o duelo desta sexta-feira.

A partida desta sexta-feira abriu a 32ª das 38 rodadas previstas para o Campeonato Espanhol. O líder da liga, o Real Madrid, visitará o último colocado Espanyol no domingo, enquanto o segundo colocado Barcelona atuará em Vigo contra o Celta, que está perto da zona de rebaixamento, neste sábado. Os times estão empatados em pontos, com o madrilenho em vantagem pelos critérios de desempate.