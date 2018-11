Sevilla é derrotado na Bélgica, se complica e pode ficar fora da Liga Europa

Maior campeão da Liga Europa, com cinco conquistas, o Sevilla pode ficar fora da próxima fase da competição após ser derrotado, nesta quinta-feira, na Bélgica, pelo Standard Liège por 1 a 0, pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos.

O time espanhol soma nove pontos no Grupo J, assim como o Standard Liège. A liderança é do russo Krasnodar, que bateu o turco Akhisarspor por 2 a 1 e tem 12. Serginho abriu o placar para a equipe turca, mas Gazinskiy e o também brasileiro Ari marcaram os gols russos.

No dia 13 de dezembro, na sexta e última rodada, o Krasnodar só precisa de um empate diante do Sevilla para se classificar. Já os espanhóis dividem as suas atenções na partida entre Akhisarspor, que perdeu os cinco jogos disputados, e Standard Liège.

Todos os integrantes do Grupo G continuam com chances de classificação, após o empate sem gols entre Rangers e Villarreal e a vitória do Rapid Viena sobre o Spartak Moscou por 2 a 1. O brasileiro Zé Luis fez o gol russo, enquanto que Muldur e Schobesberger marcaram para os austríacos.

Villarreal e Rapid Viena somam sete pontos cada, enquanto que o Rangers tem seis e o Spartak Moscou, cinco. Na última rodada, daqui a duas semanas, os escoceses visitam os austríacos e os espanhóis recebem os russos.

O Grupo H registrou o gol mais bonito da rodada. Faupala, de bicicleta, fez um dos gols do Apollon Limassol na vitória por 2 a 0 sobre a Lazio, no Chipre. Markovic fez o outro gol cipriota.

No outro jogo, na Alemanha, o Eintracht Frankfurt não teve dificuldades para golear o Olympique de Marselha por 4 a 0 - com gols de Jovic (duas vezes), Luiz Gustavo e Sarr, ambos contra.

O Eintracht Frankfurt, com 100% de aproveitamento, soma 15 pontos, enquanto que a Lazio tem nove. Ambos estão classificados para a próxima fase da Liga Europa. Apollon Limassol tem quatro e o Olympique de Marselha, apenas um.