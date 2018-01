Sevilla derrota Espanyol, sobe na tabela e já ameaça o Real Madrid

A boa vitória dos visitantes foi coroada pelo gol de Luis Muriel, aos 44 minutos do segundo tempo - Foto: Lance

Com belos gols, o Sevilla visitou o Espanyol neste sábado e tomou conhecimento do rival. Aplicou 3 a 0 e garantiu pontos preciosos na tabela do Campeonato Espanhol. Os visitantes subiram para o provisório quinto lugar e já ameaçam a quarta posição do Real Madrid - é a colocação que garante a última vaga direta na Liga dos Campeões.

Subindo na tabela, o Sevilla chegou aos mesmos 32 pontos do Real, mas segue atrás do rival. O time de Cristiano Ronaldo, que vive má fase no Espanhol, ainda entrará em campo nesta rodada, contra o La Coruña, no domingo. Já o Espanyol é o 14º da classificação, com 24 pontos.

O duelo em Barcelona, neste sábado, foi marcado pelos belos gols do Sevilla, depois do primeiro, anotado aos 14 minutos. No lance, a bola sobrou livre na área para Joaquin Correa, que finalizou para o gol, mas parou no goleiro Diego Lopez. No rebote, Franco Vásquez completou com tranquilidade para as redes.

Aos 33, o Sevilla ampliou em lance individual de Pablo Sarabia. Após jogada pela direita do ataque do Sevilla, ele investiu dentro da área, conteve dois marcadores e finalizou certeiro para marcar belo gol.

A boa vitória dos visitantes foi coroada pelo gol de Luis Muriel, aos 44 minutos do segundo tempo. Ele disparou pela esquerda, se livrou de três marcadores quase ao mesmo tempo, entrou na área e bateu rasteiro no canto direito do goleiro, para sacramentar o triunfo do Sevilla.

Com vem acontecendo nas partidas da equipe, o brasileiro Paulo Henrique Ganso nem no banco de reservas ficou. O meia ainda não foi aproveitado desde a contratação do técnico italiano Vincenzo Montella. O lateral Guilherme Arana, recém-contratado pelo clube, também ficou de fora e ainda não estreou.