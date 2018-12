Sevilla cede empate ao Valencia no fim e dá fôlego ao Barça na ponta do Espanhol

Na disputa direta com Barcelona e Atlético de Madrid pela liderança do Campeonato Espanhol, o Sevilla tropeçou na 15ª rodada. Neste sábado, atuando fora de casa, no Mestalla, o time levou um gol no fim e ficou no empate por 1 a 1 com o Valencia.

O resultado provocou uma igualdade entre os três clubes, com 28 pontos. Mas a situação melhor é a do Barcelona, que está à frente pelos critérios de desempate e ainda nem entrou em campo nesta rodada - vai encarar o Espanyol às 17h45 (horário de Brasília) deste sábado.

Já o Sevilla está na segunda posição, à frente do Atlético de Madrid, que mais cedo derrotou o Alavés por 3 a 0. O Valencia, com o empate deste sábado, chegou 18 pontos, na zona intermediária da classificação do Espanhol.

O empate deste sábado foi o segundo consecutivo do Sevilla no Espanhol, mas o time esteve muito próximo de conquistar a vitória, especialmente após Sarabia marcar aos dez minutos do segundo tempo, desviando na pequena área um disparo de Ben Yedder.

Porém, o Valencia conseguiu arrancar o empate nos acréscimos, aos 47 minutos. No lance, Parejo executou a cobrança de falta e Diakhaby, de cabeça, marcou para o time da casa, definindo o placar de 1 a 1.

No meio de semana, os times terão compromissos por torneios continentais. Na quarta-feira, o Valencia receberá o Manchester United, pela Liga dos Campeões. Já o Sevilla também atuará em casa, mas no dia seguinte, pela Liga Europa, contra o Krasnodar.