Sete times do MS entram no TJD pedindo paralisação do Estadual; os grandes são omissos

Sete clubes participantes do Campeonato Estadual do MS entraram no Tribunal de Justiça Desportiva da FFMS pedindo a suspensão da última rodada de classificação até que se julgue a situação do Aquidauanense. A decisão foi entregue na entidade e agora aguarda um posicionamento do TJD se suspende ou não a rodada.

Ontem deveria ter ocorrido o julgamento, mas não apareceu o procurador para denunciar o time. A sessão foi cancelada e marcada para próxima quarta-feira, onde já teria os 8 times classificados. Pra variar, as equipes do Comercial, Corumbaense e Operário-FC ficam omissos mais uma vez quando se tem assunto de melhorias no futebol do Mato Grosso do Sul.

Assinam o requerimento o Costa Rica, Urso, Chapadão, ABC, Novo, Águia Negra e Sete de Setembro.

LEMBRANDO

Na rodada de abertura do campeonato, o time do Aquidauanense teria utilizado de forma irregular o meia Alex Faria, que não estaria no BID da CBF. O regulamento prevê a perda dos pontos ganhos na partida, além de outros três de punição. Se isso ocorrer, o time do Azulão cai no Z4 e abre disputa para os times do ABC, Novo, Urso, que lutam diretamente pela última vaga, além é claro do próprio Aquidauanense.

CONFUSÃO

Só explodiu agora por conta da omissão do Tribunal da FFMS, que não marcou a sessão no andamento da competição. A ex-presidente Celina Dantas não “se preocupou”, os clubes também não e muito menos a entidade organizadora do seu evento, no caso a FFMS.