Sest/Senat promove caminhada em Campo Grande

Trabalhadores podem participar da caminhada do Sest - Divulgação

No próximo domingo (10), o Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) promovem em Campo Grande o Circuito + Saúde de Caminhada de Rua Sest Senat 2019. A largada está programada para às 8h30, no Parque das Nações Indígenas. No total são aguardados 1.300 participantes da prova. Todos que completarem o percurso de 3 quilômetros receberão medalha.

No local da caminhada, os inscritos poderão usufruir do espaço kids, com brinquedos infláveis e também de massagem gratuita. As inscrições são abertas à comunidade e a taxa é de R$ 20,00. Os profissionais da área do transporte estão isentos da taxa e podem fazer a inscrição diretamente pelo site - bit.ly/inscricaocaminhada2019. Já para quem não está ligado ao setor é preciso ir até o Sest Senat localizado a rua Raul Pires Barbosa, 1784, no bairro Chácara Cachoeira até sexta-feira, dia 8.

A caminhada faz parte do projeto Transporte em Ação Sest Senat que tem como objetivo despertar nos trabalhadores do transporte hábitos saudáveis e o cuidado preventivo com a saúde. Além do Circuito, na última semana a entidade fez uma ação para comemorar o mês das Crianças e abriu as portas para recepcionar os pequenos com uma série de brincadeiras, festival de natação e brinquedos.

Outra iniciativa que compõe o projeto são as Olimpíadas do Transporte, agendadas para o dia 24, no Autódromo de Campo Grande. Essa atividade é exclusiva para os trabalhadores do transporte. No total serão seis provas. A mais aguardada é a Prova de Manobras que vai avaliar a agilidade e a experiência dos motoristas para realizar manobras com ônibus e carretas no menor tempo possível.

Serviço

Circuito + Saúde de Caminhada de Rua Sest Senat 2019

Inscrições: até sexta-feira, dia 8/11

Investimento: R$ 20,00 (trabalhadores da área do transporte estão isentos da taxa)

Local das inscrições: Rua Raul Pires Barbosa, 1784, no bairro Chácara Cachoeira

Inscrição para os trabalhadores do transporte: bit.ly/inscricaocaminhada2019

Local do Evento: Parque das Nações Indígenas

Data do Evento: 10/11 (domingo)

Largada: 8h30

Retirada das camisetas: No Parque das Nações Indígenas, a partir das 6 horas, no dia 10/11