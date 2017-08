Sesc Camilo Boni sedia primeira partida da Copa da Juventude neste sábado

A Copa da Juventude, tradicional evento esportivo que reúne escolas da rede pública e particular contará com 23 equipes de futsal de 16 escolas da Rede Municipal na edição 2017. O evento teve início ontem (18), no Sesc Camilo Boni, mas a primeira partida ocorre neste sábado (19), reunindo equipes em três categorias: duas masculinas, voltadas para crianças entre 12 e 12 anos e 13 e 14 anos e feminino, até 16 anos.

As unidades da Reme participam desde a primeira edição do campeonato, em 2000, sempre conquistando pódio e boas pontuações. Em 2012, por exemplo,a escola municipal “Doutor Tertulliano Meirelles” foi campeã na categoria B, masculino.

Neste ano a escola volta a competição com a equipe sob o comando da professora Paula Fernanda de Souza “Na primeira participação nos sagramos campeões, isso sem dúvida faz com que a responsabilidade e expectativa para essa edição aumentem”, destacou.

A professora conta que desde a conquista do título vem trabalhando para formar novamente uma equipe competitiva e a altura dos adversários.

Apesar de caírem em uma chave considerada difícil por ela, Paula afirma que confia no potencial dos alunos. “Tenho confiança no trabalho realizado e na dedicação dos atletas. Sei que temos chance de alcançar um ótimo resultado”, pontuou.

Para a professora, o apoio da Deac (Divisão de Esporte, Arte e Cultura) da Semed é o maior incentivo para realizar o trabalho com a equipe, além de oportunizar aos alunos a prática do esporte.

O professor Marco Antônio Lopes, gestor da Deac ressalta que a competição revela talentos no Estado, por isso diz que o trabalho dos professores que atuam no projeto “Esporte Escolar: Uma oportunidade sem limites”, tem sido fundamental nesse sentido.

“É uma satisfação e felicidade ver as escolas da Rede Municipal de Ensino, participando maciçamente desta Copa, que revela atletas com talento para um futuro promissor”, concluiu Marco Antônio.

O projeto Esporte Escolar teve início no primeiro semestre e leva18 modalidades esportivas a 85 unidades escolares, atendendo 12 mil alunos. As aulas de futsal, vôlei, handebol, basquete, xadrez, tênis de mesa, atletismo, beach tênis, badminton, ginástica rítmica, ginástica artística, capoeira, judô, karatê, luta olímpica, taekwondo, natação e esportes paralímpicos serão oferecidas desde as séries iniciais nos Ceinfs.

