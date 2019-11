Sesc Camillo Boni terá Festival de Futsal em novembro

Ao todo, participarão 16 equipes - Reprodução

Entre os dias 26 de novembro a 06 de dezembro o Sesc Camillo Boni, em Campo Grande, realiza o Festival de Futsal infanto-juvenil. As inscrições abertas até o dia 26 de novembro, início do Festival.

Serão quatro categorias em quadra: sub 08, sub 10, sub 12 e sub 14, sendo as duas primeiras com partidas no dia 26 de novembro. Os horários dos jogos serão das 18h30 às 20h30 nas terças, quintas e sextas e das 09h30 às 11h30 aos sábados.

Ao todo, participarão 16 equipes, com 160 atletas. O investimento para inscrição é de R$ 13,50 para comerciário e dependente, R$ 16,00 para público parceiro e R$ 19,00 para o público em geral. Ao longo do Festival, haverá desafios recreativos com brinde para os participantes.

Serviço – O Sesc Camillo Boni está localizado na Avenida Afonso Pena, 3469. Mais informações pelo telefone 3311-4300. Saiba mais sobre as academias do Sesc e suas modalidades no site sesc.ms