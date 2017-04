Sesc Camillo Boni abre inscrições da 17º Copa Sesc de Futsal

Estão abertas as inscrições da 17º Copa Sesc de Futsal que acontece no ginásio de Sesc Camillo Boni em Campo Grande. Podem se inscrever equipes masculinas composta de jovens a partir dos 16 anos.

Os jogos acontecem de 09 de junho a 29 de julho. É permitido ter no mínimo 8 e no máximo 14 atletas por time. A Copa tem um limite para 24 equipes. As inscrições seguem até o dia 02 de junho e o valor é R$200,00 por equipe. O congresso técnico acontece no dia 05 do mesmo mês.

Você que é um craque do futsal e quer mostrar o seu talento, então monte seu time e venha competir. As equipes que se destacarem na competição ganharão troféus e medalhas.

Serviço – A unidade Sesc Camillo Boni está localizada na Avenida Afonso Pena, 3469. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3311-4300 e no site sesc.ms

