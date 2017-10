Sérvia perde na Áustria, mas fica a uma vitória da Copa; Gales e Irlanda na briga

A definição do Grupo D das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018 ficou para a 10.ª e última rodada. Nesta sexta-feira, a seleção da Sérvia tinha a chance de se classificar antecipadamente para o torneio na Rússia, mas foi derrotada pela Áustria por 3 a 2, em Viena, e ainda recolocou País de Gales e Irlanda na briga pela vaga direta ao Mundial.

Com 18 pontos, os sérvios lideram isoladamente a chave, mas têm galeses e irlandeses na cola com 17 e 16 pontos, respectivamente. Nesta sexta-feira, País de Gales viajou até a Geórgia e venceu por 1 a 0 - com gol do centroavante Tom Lawrence, aos quatro minutos do segundo tempo. A Irlanda recebeu a Moldávia e tranquilamente fez 2 a 0 com dois gols de Daryl Murphy nos primeiros 20 minutos de jogo.

Nesta segunda-feira, às 15h45 (de Brasília), a última rodada será realizada e nela a Sérvia segue com grandes chances de classificação, pois depende apenas de uma vitória sobre a Geórgia, em Belgrado. País de Gales e Irlanda farão um confronto direto em Cardiff e o vencedor pode ir à Copa direto em caso de tropeço sérvio. Se isso não acontecer, terá a consolação de ir à repescagem europeia. Para este caso, os galeses têm a vantagem do empate contra os irlandeses.

Em Viena, a Áustria entrou em campo já sem qualquer chance de ir ao Mundial, pois País da Gales já tinha vencido a sua partida contra a Geórgia. Por isso, um certo abatimento apareceu e a Sérvia aproveitou para abrir o placar aos 11 minutos com Luka Milivojevic. A vitória dava a classificação aos visitantes, mas os austríacos reagiram ainda no primeiro tempo - Guido Burgstaller empatou aos 25.

No segundo tempo, as emoções ficaram para a parte final. Na luta pelo gol que seria da vaga na Copa do Mundo, a Sérvia deixou espaços e a Áustria virou o placar com o meia Marko Arnautovic, aos 31 minutos. Na base do desespero, os sérvios conseguiram um novo empate com Nemanja Matic, aos 38, mas os mandantes aproveitaram um contra-ataque para fazerem o gol da vitória com Louis Schaub, aos 44.

O resultado positivo levou a Áustria aos 12 pontos, na quarta colocação do Grupo D. A Geórgia é a quinta, com cinco, e a Moldávia está na lanterna com dois. Nesta segunda-feira, moldávios e austríacos apenas cumprirão tabela.

