Sérvia bate Irlanda e fica perto da vaga no Mundial da Rússia

A vitória sobre a Irlanda por 1 a 0, nesta terça-feira, em Dublin, foi fundamental para a Sérvia se consolidar na liderança do Grupo D das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018. Uma derrota faria com que os sérvios fossem ultrapassados pelos adversários na tabela. O único gol da partida foi marcado pelo lateral-esquerdo Aleksandar Kolarov.

Com o triunfo, os sérvios passaram a somar 18 pontos, cinco à frente dos irlandeses, que perderam também a segunda colocação do grupo para o País de Gales. Também nesta terça, os galeses venceram a seleção da Moldávia por 2 a 0 - gols de Robson-Kanu e Ramsey - e chegaram aos 14 pontos. Ainda pelo Grupo D, a Áustria empatou em 1 a 1 com a Geórgia e, com apenas nove pontos, está praticamente fora do Mundial da Rússia.

A Sérvia abriu o placar da partida somente aos 10 minutos da etapa final com o lateral-esquerdo Kolarov, jogador contratado pela Roma neste ano, após sete temporadas no Manchester City, da Inglaterra. Depois de ótima troca de passes do ataque, Kolarov recebeu a bola do lado esquerdo da área e fuzilou para o gol de Darren Randolph.

O time sérvio ainda teve o zagueiro Nikola Maksimovic, que atua pelo Napoli, da Itália, expulso aos 23 minutos do segundo tempo. Mas nem mesmo a superioridade numérica em campo foi suficiente para que os irlandeses reagissem na partida e não deixassem o gramado frustrados pela derrota em casa e pela perda da chance de assumir a liderança do chave.

Na próxima rodada do qualificatório europeu, marcada para o dia 6 de outubro, os sérvios terão compromisso contra a Áustria, em Viena. A Irlanda receberá a Moldávia e o País de Galês saíra de seus domínios para enfrentar a Geórgia. No encerramento do Grupo D das Eliminatórias, três dias depois (9 de outubro) os confrontos serão: Sérvia x Geórgia, País de Gales x Irlanda e Moldávia x Áustria.

