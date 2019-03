Serena Williams vence Azarenka e vai enfrentar Muguruza em Indian Wells

Na próxima fase, a tenista norte americana vai jogar contra a espanhola Garbiñe Muguruza - Foto: Divulgação

Serena Williams derrotou Victoria Azarenka por 2 sets a 0, neste sábado, pela segunda rodada do Torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos. A ex-número 1 do mundo, atual décima colocada no ranking da WTA, batalhou durante 2h08 para sair com a vitória por parciais de 7/5 e 6/3. Na próxima fase, a tenista norte americana vai jogar contra a espanhola Garbiñe Muguruza.

"Creio que é incrível conseguir fazer uma partida assim no Dia Internacional das Mulher", disse Serena após o duelo, que foi realizado na sexta-feira, 8 de março, no fuso horário do Estado da Califórnia, onde o evento é sediado. A norte-americana também falou sobre a boa amizade que mantém com Azarenka.

"Eu a amo muito, é uma amiga de verdade. Ela é mãe e ex-número 1 do mundo, assim como eu. É difícil enfrentar alguém tão próximo, mas também é motivador e divertido", disse Serena sobre a bielo-russa, atual 48ª colocada no ranking da WTA.

Também ex-número 1 do mundo, Muguruza virá mais descansada para o confronto com Serena, uma vez que precisou de apenas 1h36 para superar a norte-americana Lauren Davis, nesta sexta-feira, por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/3.

Serena e Muguruza, atual 20ª colocada no ranking mundial, já se enfrentaram três vezes no circuito da WTA. A norte-americana venceu a rival em duas oportunidades e perdeu uma vez.