Serena Williams ganha o único ponto dos EUA diante da Grécia na Copa Hopman

Ex-número 1 do mundo, Serena Williams obteve o único ponto dos Estados Unidos diante da Grécia na disputa do Grupo B da Copa Hopman, em Perth, na Austrália. A norte-americana venceu no duelo de simples, nesta segunda feira, Maria Sakkari, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2, em 1h44min.

Na disputa masculina, Stéfanos Tsitsipas derrotou Frances Tiafoe por 6/3, 6-7 (3/7) e 6/3. Nas duplas, nova vitória grega. Sakkari e Tsitsipas bateram Serena e Tiafoe por 4/1, 1/4 e 4/2.

"Eu cometi muitos erros, mas foi ótimo estar de volta", disse Serena, de 37 anos, que disputou sua primeira partida oficial desde a final do Aberto dos Estados Unidos, em setembro. Ela perdeu uma partida exibição para a irmã Venus, semana passada, em Abu Dabi.

Com proteção nos tornozelos, Serena precisou de atendimento médico ao final do primeiro set, que teve duração de 63 minutos.

Serena Williams ganhou por duas vezes a Copa Hopman. Em 2003, ao lado de James

Blake e cinco anos depois, com Mardy Fish.