Serena leva susto, mas bate sueca na estreia em Miami; Kerber e Stephens avançam

A norte-americana Serena Williams levou um susto nesta sexta-feira, mas venceu na estreia do Torneio de Miami. Depois de folgar na primeira rodada, a cabeça de chave número 10 superou um segundo set em que esteve irreconhecível para fazer 2 a 1 na sueca Rebecca Peterson, com parciais de 6/3, 1/6 e 6/1.

A ex-número 1 do mundo precisou de pouco mais de uma hora e meia de jogo, mas confirmou o favoritismo diante da 63.ª colocada do ranking. Foram quatro quebras de serviço para Serena, que cedeu três para Peterson e, assim, segue viva em busca de seu nono título em Miami, que seria o 73.º de simples na carreira no circuito da WTA.

Na próxima fase, a norte-americana terá pela frente a chinesa Qiang Wang. Cabeça de chave número 18 em Miami, ela derrotou sem maiores dificuldades a britânica Johanna Konta, 38.ª do ranking e campeã do torneio em 2017, por 2 sets a 0, com direito a "pneu" e parciais de 6/4 e 6/0.

Outra tenista dos Estados Unidos que confirmou o favoritismo nesta sexta foi a atual campeã Sloane Stephens. Cabeça de chave número 4, ela não teve trabalho para despachar a tunisiana Ons Jabeur, 58.ª do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1h10min.

Viva na luta pela defesa do título, Stephens vai encarar na terceira rodada a alemã Tatjana Maria. A número 62 do ranking surpreendeu nesta sexta a 29.ª cabeça de chave, a italiana Camila Giorgi, ao vencer por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Em busca de seu primeiro título em Miami, a alemã Angelique Kerber sofreu, mas avançou à terceira rodada ao passar pela checa Karolina Muchova. Ex-líder do ranking, a cabeça de chave número 8 levou a melhor por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/3, e agora encara a canadense Bianca Andreescu, que bateu a norte-americana Sofia Kenin com duplo 6/3.

Também ex-número 1, a dinamarquesa Caroline Wozniacki estreou passando pela bielo-russa Aliaksandra Sasnovich por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h32min de jogo. Na terceira rodada, a 13.ª cabeça de chave vai encarar a romena Monica Niculescu, que surpreendeu a espanhola Garbiñe Muguruza, 20ª favorita do torneio, ao fazer 2 sets a 1: 7/6 (7/0), 4/6 e 6/2.

Cabeça de chave número 11, a letã Anastasija Sevastova chegou a levar um "pneu", mas superou a checa Katerina Siniakova por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 0/6 e 6/4. Já a russa Anastasia Pavlyuchenkova, 31.ª favorita, caiu diante da eslovaca Viktoria Kuzmova também em três sets: 6/7 (5/7), 6/4 e 7/5.