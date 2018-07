Serena entra no Top 30 do ranking e Kerber sobe para 4º lugar após título

O vice-campeonato de Wimbledon, sacramentado no último sábado com a derrota na decisão para a alemã Angelique Kerber, recolocou Serena Williams no grupo das 30 melhores tenistas do mundo. Foi o que apontou nesta segunda-feira a atualização do ranking da WTA, com a norte-americana agora ocupando a 28ª colocação.

Serena ascendeu 153 posições ao chegar aos 1.615 pontos, atingindo um posto que lhe garantiria a condição de cabeça de chave de Grand Slams - o próximo será o US Open. E isso após a norte-americana se afastar das quadras por pouco mais de um ano, em razão de gravidez e do nascimento do seu primeiro filho.

Em 2018, Serena voltou às quadras nos Torneios de Miami e Indian Wells, depois participando de Roland Garros. Mas foi apenas em Wimbledon que a norte-americana exibiu a sua melhor forma, só caindo na decisão, diante de Kerber.

A alemã, aliás, ascendeu seis posições nesta atualização do ranking, saltando da décima para a quarta colocação, com 5.305 pontos. Ela, porém, ainda está distante da líder, a romena Simona Halep, que foi eliminada na terceira rodada em Wimbledon e está com 7.571 pontos.

Outras favoritas também decepcionaram em Wimbledon, como a dinamarquesa Caroline Wozniacki, que caiu na segunda rodada e está na segunda posição, com 6.740. A norte-americana Sloane Stephens, mesmo eliminada na estreia, ascendeu para a terceira posição, com 5.463 pontos.

Outras tenistas batidas na primeira rodada de Wimbledon, a ucraniana Elina Svitolina e a francesa Caroline Garcia, permaneceram na quinta e na sexta posição no ranking, respectivamente. Ambas foram favorecidas pela queda da espanhola Garbiñe Muguruza, que havia sido campeã no ano passado em Wimbledon, mas agora perdeu logo na segunda rodada, o que a levou a despencar da terceira para a sétima posição no ranking.

As checas Petra Kvitova e Karolina Pliskova, eliminadas logo no jogo de estreia, perderam um posto e agora estão na oitava e nona colocação, respectivamente. E a alemã Julia Görges entrou no Top 10, na décima posição, ao ser semifinalista de Wimbledon.

Já Beatriz Haddad Maia perdeu 15 postos e agora é a número 119 do mundo, sendo a melhor tenista brasileira no ranking da WTA.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1º - Simona Halep (ROM), 7.571 pontos

2º - Caroline Wozniacki (DIN), 6.740

3º - Sloane Stephens (EUA), 5.463

4º - Angelique Kerber (ALE), 5.305

5º - Elina Svitolina (UCR), 5.020

6º - Caroline Garcia (FRA), 4.730

7º - Garbiñe Muguruza (ESP), 4.620

8º - Petra Kvitova (RCH), 4.550

9º - Karolina Pliskova (RCH), 4.485

10º - Julia Görges (ALE), 3.980

11º - Jelena Ostapenko (LET), 3.787

12º - Madison Keys (EUA), 3.596

13º - Daria Kasatkina (RUS), 3.525

14º - Venus Williams (EUA), 2.801

15º - Elise Mertens (BEL), 2.755

16º - Ashleigh Barty (AUS), 2.555

17º - Kiki Bertens (HOL), 2.510

18º - Naomi Osaka (JAP), 2.350

19º - Coco Vandeweghe (EUA), 2.183

20º - Barbora Strycova (RCH), 1.975

119º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 551