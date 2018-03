Serena e Venus vencem e vão se enfrentar na terceira rodada em Indian Wells

Na sua primeira competição na volta às quadras após ser mãe, Serena Williams já vai se encontrar com Venus. Neste sábado, as irmãs norte-americanas triunfaram pela segunda rodada do Torneio de Indian Wells, disputado em quadras duras na Califórnia, e agora vão se encontrar na próxima fase do evento.

Venus, hoje a número oito do mundo, foi a primeira delas a entrar em quadra. E ela começou bem a sua participação em Indian Wells ao derrotar a romena Sorana Cirstea, 35ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em 1 hora e 20 minutos.

As tenistas oscilaram durante o primeiro set, mas Venus acabou se dando melhor, pois abriu 3/1 no começo da parcial, encaminhando a sua vitória. Cirstea tentou dar o troco no segundo set, tanto que liderou o placar por 2/0 no começo. Só que a norte-americana reagiu, até desperdiçou a chance de fechar o jogo no nono game, mas conseguiu fazê-lo no décimo.

Sem ranking por causa da inatividade de mais de um ano em competições oficiais, Serena havia iniciado a sua participação em Indian Wells na quinta-feira, pela primeira rodada, quando derrotou a casaque Zarina Diyas. E ela voltou a jogar e a vencer neste sábado.

A ex-número 1 do mundo conquistou a terceira vitória em três duelos com a holandesa Kiki Bertens, a 29ª colocada no ranking, ao superá-la por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/5, em 1 hora e 52 minutos.

Não foi um confronto fácil para Serena, que levou sete aces da holandesa. Mas ainda assim ela conseguiu vencer o primeiro set no tie-break após conseguir duas quebras de serviço e perder o seu saque duas vezes. Ela também caiu em dois games de serviço na segunda parcial, mas converteu três de cinco break points para vencer por 7/5.

Agora, em partida que deverá ocorrer na próxima segunda-feira, Serena vai se encontrar com Venus pela 29ª vez, sendo que ela acumula 17 triunfos diante da sua irmã, a última delas na decisão do Aberto da Austrália de 2017, naquele que foi seu último jogo antes da pausa no tênis em razão da gravidez.

OUTROS JOGOS - Número 4 do mundo, a ucraniana Elina Svitolina abriu a sua participação no Torneio de Indian Wells com vitória. Já pela segunda rodada do evento, ela derrotou a alemã Mona Barthel, 65ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. A sua adversária na terceira rodada vai ser a espanhola Carla Suárez Navarro.

A alemã Julia Görges, número 12 do mundo, avançou em Indian Wells ao superar a russa Natalia Vikhlyantseva (91ª) com facilidade, por 6/4 e 6/1. A sua próxima rival será a letã Anastasija Sevastova, número 20 do mundo, que derrotou a porto-riquenha Monica Puig (83ª), algoz da brasileira Beatriz Haddad Maia, por 6/2, 2/6 e 6/1.

Em duelo entre tenistas dos Estados Unidos, Danielle Collins (117ª) surpreendeu ao vencer neste sábado Madison Keys, a número 14 do mundo, por 6/3 e 7/6 (7/1). A zebra agora terá pela frente a russa Sofia Zhuk.

A russa Daria Kasaktina, número 19 do mundo, passou para a terceira fase com o abandono da checa Katerina Siniakova (48ª) quando liderava o placar por 6/2 e 5/2. Também neste sábado, a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich, a australiana Daria Gavrilova e a russa Elena Vesnina avançaram à terceira rodada em Indian Wells.