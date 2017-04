Serena chama Nastase de 'racista' e diz aprovar punição aplicada pela ITF

Serena Williams rebateu nesta segunda-feira os comentários polêmicos feitos pelo ex-tenista romeno Ilie Nastase, no fim de semana, durante disputa da rodada da Fed Cup. A norte-americana chamou o ex-atleta de "racista" e disse aprovar a punição aplicada pela Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) ao romeno, no domingo.

Nastase foi suspenso provisoriamente de qualquer evento organizado pela ITF, como a Fed Cup, a Copa Davis e os torneios de Grand Slam. No sábado, o capitão da equipe da Romênia na Fed Cup xingou integrantes da equipe da Grã-Bretanha e o árbitro do confronto entre a Romênia e as britânicas, pela repescagem do Grupo Mundial II, na cidade romena de Constanta.

As ofensas do romeno de 70 anos interromperam a partida entre a britânica Johanna Konta e a local Sorana Cirstea. Nastase foi retirado da quadra e, depois, teve sua credencial cassada pela ITF, provisoriamente.

No mesmo fim de semana, ele comentou a notícia de que Serena Williams está grávida de cinco meses. O ex-número 1 do mundo afirmou que o filho que a tenista espera seria "chocolate com leite". Nesta segunda, Nastase questionou o conteúdo racista da frase. "Eu gostaria de saber qual palavra racista eu usei?", declarou o romeno, acrescentando que é amigo da tenista.

Serena fez um desabafo nas redes sociais para rebater as declarações do romeno. "É decepcionante saber que vivemos numa sociedade na qual alguém como Ilie Nastase pode fazer um comentário racista como este contra mim e ao meu filho, ainda não nascido, além dos comentários sexistas contra minhas colegas", disse a norte-americana, referindo-se às jogadoras britânicas alvos de ofensas por parte de Nastase no confronto da Fed Cup.

"Não estou com medo, ao contrário de você. Não sou covarde. A minha ousadia te aborrece? Por que você guarda tanta negatividade dentro de você? Você pode me atacar com suas palavras, você pode tentar me matar com o seu ódio. Mas, como o ar, eu me elevo", declarou a número 1 do mundo.

Recentemente, Nastase fez outro comentário negativo a respeito da tenista ao afirmar que sua alta performance nas quadras se devia a doping.

