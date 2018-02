Seppi derrota Medvedev e encara Federer na semifinal do Torneio de Roterdã

O italiano Andreas Seppi, 81º do ranking da ATP, derrotou nesta sexta-feira o sérvio Danil Medvedev, número 57 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 4/6 e 6/3 e enfrentará o suíço Roger Federer na semifinal do Torneio de Roterdã.

A partida acontecerá neste sábado e terá caráter festivo para Federer, que se tornou, aos 36 anos, nesta sexta o tenista mais velho a assumir a liderança do ranking mundial. O feito veio com uma vitória sobre o holandês Robin Haase por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 5/7, 6/1 e 6/1.

Antes de Federer, o tenista mais veterano a figurar na condição de número 1 do mundo era o norte-americano Andre Agassi, com 33 anos e quatro meses, em feito obtido em 2003. Nascido em 8 de agosto de 1981, Federer voltará a topo com 36 anos e seis meses.

A tendência é que Federer não encontre muita dificuldade na semifinal deste sábado. Em 14 confrontos contra o italiano, o suíço venceu 13. O duelo mais recente entre os dois aconteceu em 2015 e Federer venceu por duplo 6/1 no Torneio de Paris.

Caso volte a confirmar favoritismo, Federer buscará no domingo o seu 97º título de simples no circuito profissional, no qual agora também contabiliza 1.142 vitórias em 1.392 jogos. Em número de triunfos, o recordista só está atrás do norte-americano Jimmy Connors, que ganhou 1.256 vezes em 1.535 partidas.

O outro duelo da semifinal do ATP 500 holandês terá o duelo entre o belga David Gofin, quarto cabeça de chave, que avançou após desistência do checo Tomas Berdych e o búlgaro Grigor Dimitrov, que bateu o russo Andrey Rublev por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.