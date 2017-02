Semifinal entre Flamengo e Vasco será em Volta Redonda e terá as duas torcidas

O clássico Flamengo e Vasco será disputado no sábado no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, com a presença das duas torcidas. Foi o que ficou decidido em audiência de quase quatro horas realizada na tarde desta quarta-feira no Fórum Central, no Rio. A outra semifinal da Taça Guanabara, entre Fluminense e Madureira, também no sábado, acabou transferida de Volta Redonda para o estádio de Los Larios, na Baixada Fluminense.

A mudança, contudo, ainda depende de confirmação oficial da prefeitura de Volta Redonda, e os horários estão sendo acertados entre a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e a Globo, que detém os direitos de transmissão.

A realização do jogo foi acordada após o juiz Guilherme Schilling Pollo Duarte, do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos, reconsiderar a liminar que impede a realização de clássicos com a presença de duas torcidas. A decisão, contudo, só é válida para a semifinal.

A marcação do clássico entre flamenguistas e vascaínos para Volta Redonda aconteceu depois de uma série de desencontros e uma clima de indefinição no início desta semana. Em um primeiro momento, no final da noite de segunda-feira, a Ferj chegou a confirmar em seu site oficial que a partida seria realizada em Juiz de Fora (MG), às 18h30 de sábado, no estádio Mário Helênio.

Na manhã seguinte, porém, a prefeitura de Juiz de Fora vetou a realização da partida no local, que no mesmo dia abrigará um jogo do Campeonato Mineiro, assim como destacou que o efetivo policial disponível para o sábado já estava designado para cuidar da segurança dos vários blocos da carnaval que ocorrerão na cidade no mesmo dia durante o início deste próximo feriado.

Na mesma terça-feira, o Flamengo chegou a enviar uma carta à Ferj solicitando que o clássico acontecesse no Engenhão, no sábado, com torcida dividida. Entretanto, apenas uma destas solicitações será atendida, pois o confronto será em Volta Redonda.

Antes de tudo isso, a decisão pela adoção da torcida única em clássicos no Rio foi inicialmente tomada pela Justiça do Rio na sexta-feira passada após a série de episódios de violência que ocorreram nos arredores do Engenhão antes do clássico entre Flamengo e Botafogo, no último dia 12, e acabaram resultando na morte do botafoguense Diego Silva dos Santos, de 28 anos, baleado em uma das confusões ocorridas no local.

