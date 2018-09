Semifinais do Novo Basquete MS adulto acontecem em Campo Grande neste fim de semana

Campo Grande (MS) – Neste fim de semana começam as semifinais do Novo Basquete MS Adulto “NBMSA” – Conferência Norte. Os jogos acontecem de 21 a 23 de setembro em Campo Grande no ginásio de esportes do complexo esportivo Dom Bosco.

Nesta sexta-feira (21.9), às 19h30, a Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) enfrenta o Desportivo América no 3º jogo da semifinal. Amanhã (22.9) o embate será entre Ultimate/Fundesg de São Gabriel do Oeste e Três Lagoas Basketball, a partir das 15h; as equipes também disputam o último jogo no domingo (23.9), às 14h.

As equipes da UCBD x Deportivo América estão empatadas com uma vitória cada, quem vencer irá disputar a final da Conferência Norte.

A equipe do Ultimate/Fundesg de São Gabriel do Oeste precisa da vitória contra o Três Lagoas Basketball, para provocar a terceira partida a ser realizada no domingo e tentar garantir a vaga na final da competição.

Conferência Sul

Na segunda-feira (24.9) iniciam as finais da Conferência Sul do NBMSA, em Dourados. A primeira partida acontecerá às 20h30 no ginásio de esportes da Unigran, envolvendo as equipes do DBC (Dourados) e PorãBask.

Na grande final haverá a preliminar do Master 30+ feminino. As equipes de Dourados x MBC de Maracaju se enfrentam a partir das 19h.

O Novo Basquete MS adulto surgiu com o intuito de fomentar e fortalecer a prática do Basquetebol em Mato Grosso do Sul, incentivando as competições nas categorias adulto, atingindo dirigentes, torcedores, técnicos e atletas de modo geral.

O NBMSA tem apoio da Federação de Basketeball de Mato Grosso do Sul e da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Vanesssa Ayala – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Fotos: Fundesporte