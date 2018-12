Semifinais da Copa da Liga Inglesa terão Tottenham x Chelsea e City x Burton

Pouco depois da definição dos dois últimos semifinalistas da Copa da Liga Inglesa, os dois confrontos que valerão vagas na decisão da competição foram determinados por meio de sorteio, na noite desta quarta-feira, em Londres. E, após eliminar o Arsenal com uma vitória por 2 a 0 na casa do rival, o Tottenham soube que vai encarar outro clássico londrino na próxima fase. A equipe enfrentará o Chelsea, que também avançou nesta quarta ao bater o Bournemouth por 1 a 0, como mandante no Stamford Bridge, pelas quartas de final.

Já a outra semifinal da Copa da Liga Inglesa será entre o Manchester City e o Burton Albion, que se classificaram na última terça-feira. O time comandado por Pep Guardiola passou pelo Leicester nos pênaltis, por 3 a 1, após empate por 1 a 1 no tempo normal. Já o Burton, da terceira divisão inglesa, despachou o Middlesbrough com um triunfo por 1 a 0.

Diferentemente do que ocorreu até as quartas de final, cujos classificados foram definidos sempre em jogo único, as semifinais contam com partidas de ida e volta, cujas datas serão confirmadas em breve. A organização da competição apenas informou, após o sorteio desta quarta, que os duelos de ida ocorrerão na semana do dia 7 de janeiro e os confrontos de volta na semana do dia 21 do mesmo mês.