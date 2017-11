Semana que vem tem 2ª etapa da Copa do Mato Grosso do Sul de FVee e o GP Wilson Fittipaldi

No domingo, será a vez do GP Wilson Fittipaldi Júnior, com mais duas provas destinadas a pilotos locais e iniciantes. - divulgação

A Fórmula Vee vai acelerar em dose dupla em Campo Grande na próxima semana. De 1 a 3 de dezembro, será disputada a 2ª etapa da Copa do Mato Grosso do Sul, para apontar o campeão da temporada, e também o GP Wilson Fittipaldi Júnior, destinado a revelar novos talentos para o automobilismo nacional. O festival de velocidade contará ainda com drive day e curso de pilotagem.

A Copa do Mato Grosso do Sul terá duas corridas, no sábado (2/12). O piloto sul-mato-grossense Denis Pedrosa lidera a competição, com 36 pontos, seguido pelos paulistas Lélio Asumpção (25) e Zigomar Júnior (22). Outro piloto local, Paulo Cesar Bepe, está na quarta posição, com 14 pontos.

No domingo, será a vez do GP Wilson Fittipaldi Júnior, com mais duas provas destinadas a pilotos locais e iniciantes. Será uma homenagem a Wilsinho pelos seus mais de 50 anos dedicados ao automobilismo e por ajudar na retomada do esporte no Mato Grosso do Sul.

"Fico muito grato por esta homenagem, mas fico mais feliz ainda por poder levar o automobilismo novamente com força para Campo Grande", diz Wilsinho, 73 anos. "Estamos vivendo um período muito difícil, ainda mais agora sem nenhum piloto brasileiro na Fórmula 1. Precisamos estimular novos pilotos, e a Fórmula Vee é o melhor caminho para quem quer começar a correr, uma categoria barata e ideal para iniciantes."

Ao lado do irmão Emerson, Wilsinho foi um dos criadores da FVee no Brasil, em 1967. A categoria completa 50 anos no país e se consolida como a mais acessível para quem quer iniciar carreira no automobilismo.

"O Wilsinho é um dos maiores nomes do esporte nacional e estamos muito orgulhosos por podermos contar com ele em Campo Grande, para servir de exemplo a uma nova geração", diz Wagner Coin, presidente da Federação de Automobilismo do Mato Grosso do Sul. "E assim como aconteceu em julho, será mais uma grande festa para o público acompanhar provas muito disputadas e uma nova oportunidade para quem quiser acelerar na pista."

Além das provas no sábado e no domingo, os amantes do automobilismo poderão participar de outras atividades no autódromo. Nos três dias, serão oferecidos drive day, para quem quiser andar no FVee. Serão quatro voltas no autódromo, por R$ 300, incluindo equipamentos de segurança (macacão, capacete, Hans e luvas) e combustível.

Para quem quer ter uma experiência ainda maior, na sexta-feira (1/12), haverá curso de pilotagem. O aluno terá aulas teóricas e duas sessões de pista, de 30 minutos cada. O curso terá como instrutores Wilsinho Fittipaldi e o piloto profissional William Ayer. O valor é de R$ 2.500.

Para se inscrever no drive day e no curso de pilotagem, e saber mais sobre a Fórmula Vee, acesse www.fvee.com.br.