Semana da Mulher movimenta mais 500 pessoas e ações continuam hoje na Praça Elias Gadia

Mais de 500 pessoas participaram das atividades promovidas ontem (8) pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp) na Praça Belmar Fidalgo, no centro da Capital.

As ações que marcaram o Dia Internacional da Mulher contaram com a participação do Prefeito, Marquinhos Trad, e do Diretor-Presidente da Funesp, Rodrigo Terra.

As atividades de ginástica, dança, música e alongamento aconteceram na quadra poliesportiva, onde as participantes também foram homenageadas com a apresentação musical da equipe do Instituto de Música Popular (IMP), além da demonstração de movimentos no tecido acrobático.

Nas quadras de areia aconteceram aulas de funcional, vôlei e beach tênis, envolvendo homens e mulheres nas atividades, que a partir da próxima semana passam a ser fixas na Praça.

O grupo de corrida seguiu na pista de caminhada, enquanto nas aulas de defesa pessoal, o instrutor Hélio Arakaki, ensinou diversos movimentos para a proteção da mulher.

Quem foi ao local pôde realizar diversas atividades esportivas, como a aposentada Maria das Graças Oliveira, que fez funcional e ginástica, além de prestigiar o lançamento do Livro que conta a história da Praça Belmar Fidalgo, onde a autora, Cristina Medeiros, relembra fatos históricos do antigo Estádio até os dias atuais. “Que dia fantástico. Praça cheia, muitas atividades para o corpo e de história para mente”, comentou Maria.

Nesta quinta-feira (9) as atividades acontecem na Praça Elias Gadia. Confira a programação:

7h – Aula funcional;

15h às 17h30- Recreação, esporte e lazer;

17h30 às 19h – Oficina de artesanato;

18h – Aula ginástica;

19h – Aula de Futsal;

19h – Sorteio de brindes.

