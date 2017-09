Sem zebras, Halep, Kerber, Kvitova e Sharapova vencem na estreia em Pequim

A disputa feminina no Torneio de Pequim começou neste sábado sem zebras. As favoritas, como a alemã Angelique Kerber, a checa Petra Kvitova, a romena Simona Halep e a russa Maria Sharapova venceram seus jogos de estreia.

Número 2 do mundo, Halep sofreu, mas derrotou a norte-americana Alison Riske por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/2 em 2h12 de partida. Na segunda fase, ele enfrentará a vencedora do duelo entre a canadense Eugenie Bouchard e a eslovaca Magdalena Rybarikova.

Kerber, 12ª do ranking, passou com certa tranquilidade pela japonesa Naomi Osaka, de 19 anos, por 6/2 e 7/5. Ex-número 1 e décima cabeça de chave da competição, a alemã espera pela partida entre a chinesa Yafan Wang e a francesa Alize Cornet.

A número 14 do mundo, Petra Kvitova, eliminou a compatriota Kristyna Pliskova por 6/3 e 7/5. Cabeça número no 12 Torneio de Pequim, ela enfrentará na próxima fase a vencedora do confrontro entre a ucraniana Lesia Tsurenko e a norte-americana Varvara Lepchenko.

Por fim, a russa Maria Sharapova, cabeça de chave número 16, passou sufoco e precisou de 3h05 de partida para conseguir eliminar Anastasija Sevastova, da Letônia, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 5/7 e 7/6 (9/7). Na próxima fase, ela enfrenta a vencedora do duelo entre a russa Ekaterina Makarova e a norte-americana Jennifer Brady

Ainda neste sábado, a australiana Daria Gavrilova derrotou a estoniana Anett Kontaveit por duplo 7/5. A romena Sorana Cirstea bateu a alemã Mona Barthel por 6/3, 3/6 e 6/1. A russa Anastasia Pavlyuchenkova eliminou a norte-americana Lauren Davis com duplo 6/1. A também russa Daria Kasatkina passou pela compatrioa Natalia Vikhlyantseva por 7/6 (7/5) e 6/1.

TORNEIO DE WUHAN - A francesa Caroline Garcia, número 20 do mundo, venceu a australiana Ashleigh Barty, 37ª do ranking, em um duelo bastante disputado e conquistou neste sábado o Torneio de Wuhan, na China. A tenista de 23 anos alcançou sua principal conquista da carreira com uma vitória por 6/7 (4/7), 7/6 (7/3) e 6/2 em 2h43 de partida.

Foi a primeira conquista de um torneio Premier. Até então ela havia faturado três competições da WTA, mas de nível International, em Bogotá, Estrasburgo e Mallorca. Com o novo troféu, Caroline deve saltar para o 16º lugar no ranking.

Pelo Torneio de Tashkent, a ucraniana Kateryna Bondarenko, número 133 do ranking, derrotou a húngara Timea Babos, 52ª do mundo, por duplo 6/4 e venceu a competição neste sábado.

