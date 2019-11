Sem Pituca, Ferraz e Derlis González, Santos faz 1º treino para encarar Botafogo

Ainda sem poder contar com o volante Diego Pituca, que ainda se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo, e também desfalcado do lateral-direito Victor Ferraz e do atacante Derlis González, ausências por outros motivos, o elenco do Santos se reapresentou na manhã desta sexta-feira, no CT Rei Pelé, onde realizou o seu primeiro treino visando o jogo contra o Botafogo, neste domingo, às 19 horas, na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Essa foi a primeira atividade da equipe alvinegra após a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, em duelo também no estádio santista, conquistada na noite de quinta-feira. O resultado deixou o clube ainda mais consolidado na terceira posição do Brasileirão, com 55 pontos, agora com seis de vantagem para o São Paulo, que fecha o G4.

Desfalque do time comandado por Jorge Sampaoli no confronto com o rival baiano, Pituca assim permanece como dúvida para a partida com os botafoguenses. O mesmo vale para Victor Ferraz e Derlis González, hoje considerados reservas. O lateral não treinou nesta sexta-feira porque se recupera de uma virose, enquanto o atacante foi liberado pelo clube para viajar ao Paraguai por causa do falecimento de um parente.

Derlis tem seu retorno ao CT Rei Pelé esperado para este sábado, mas apenas para cumprir uma atividade na parte da tarde, em separado do elenco, que vai realizar o último treino de preparação para o jogo contra o Botafogo na parte da manhã.

Embora não tenha treinado com o grupo alvinegro na manhã desta sexta-feira, quando trabalhou nas instalações internas do CT Rei Pelé, Pituca espera poder ficar à disposição de Sampaoli para este domingo. E a sua confirmação como opção se tornou ainda mais importante porque o técnico argentino não poderá contar com o volante Alison, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Bahia.

Assim como o titular do meio-campo, Victor Ferraz e Derlis González foram desfalques do Santos contra a equipe baiana, sendo que o lateral, atravessando uma fase ruim, não disputa uma partida desde o dia 13 de outubro, quando defendeu o time contra o Internacional, em Porto Alegre, pela 25ª rodada do Brasileirão.

Se Pituca mais uma vez não reunir condições de jogo, Jobson deverá ser confirmado como o seu substituto diante dos botafoguenses. Uma provável formação titular para domingo é a seguinte: Everson; Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Jobson (Pituca), Carlos Sánchez e Evandro (Jean Mota); Marinho, Eduardo Sasha e Soteldo.