Sem perder o ritmo, população retorna atividades de esporte e lazer com foco na qualidade de vida

No Parque Sóter, alunas da turma de Pilates e Ritmos mostraram que o ano começa com muita energia, disposição e qualidade de vida. - (Foto: Divulgação)

Os parques e as praças esportivas públicas de Campo Grande já estão com as oficinas esportivas acontecendo a todo vapor, isso porque a Prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), retornou as atividades gratuitas de esporte e lazer nesta semana. No Parque Sóter, alunas da turma de Pilates e Ritmos mostraram que o ano começa com muita energia, disposição e qualidade de vida.

Edilamar Miamoto, aposentada, contou que já participa das oficinas desde 2019 e não parou durante as festividades e recesso. “Continuei fazendo caminhada e corrida para não perder o estímulo, e agora, com o retorno das oficinas venho cedo para o Parque participar do funcional na areia e ritmos”, disse ela que melhorou a saúde com as oficinas. “Meu colesterol estava alto e agora está controlado, tenho mais energia e disposição para realizar as atividades do dia a dia”, agradeceu.

Além do Sóter, as atividades acontecem em mais 69 locais. Para participar basta ir ao parque ou praça do seu interesse e se inscrever com o professor da oficina. As atividades são gratuitas e ao todo a Funesp desenvolve 49 diferentes modalidades, atendendo crianças, jovens, adultos, idosos e deficientes. A programação está disponível no site da Prefeitura: http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/parques-e-pracas/

Com expectativas positivas e novas metas para 2020, Leila Aparecida Ramão retornou as atividades hoje. “Sou aposentada há pouco tempo e comecei a participar das oficinas ano passado, sou hipertensa e tenho pré-diabetes, estou buscando um condicionamento físico e melhorar a respiração para iniciar outras atividades em busca de perda de peso, estou muito feliz e animada”, contou.

Obras

Com os Parques Ayrton Senna, Jacques da Luz, Sóter e Guanandizão em obras, o retorno das atividades acontecerão normalmente podendo ter mudanças no atendimento que acontecem nas salas sendo transferidos para as quadras durante o andamento das obras e revitalização dos espaços.

As revitalizações incluem melhorias na estrutura, quadras poliesportivas, instalações elétricas, banheiros com adaptação para acessibilidade, gradil metálico, manutenção dos postes em eucalipto, substituição dos brinquedos, e lixeiras.