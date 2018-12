Sem Neymar, PSG vence o Nantes e amplia vantagem na ponta do Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain teve mais dificuldade do que está acostumado, mas venceu mais uma no Campeonato Francês neste sábado. Mesmo sem Neymar, a equipe da capital levou a melhor sobre o Nantes por 1 a 0, em casa, e ampliou a vantagem na liderança da competição.

O resultado levou o PSG a 44 pontos. E não bastasse sua superioridade técnica diante dos rivais, a equipe ainda foi ajudada pelo Lille, vice-líder, que foi surpreendido e caiu diante do Toulouse, 16.º colocado, mesmo atuando em casa, por 2 a 1, estacionando nos 34 pontos.

Fora da melhor forma física, graças a um problema muscular que o persegue desde o mês passado, Neymar foi liberado pelo técnico Thomas Tüchel para iniciar as férias mais cedo e já está no Brasil. Por isso, foi desfalque neste sábado, e o PSG sentiu sua ausência.

Durante a maior parte do confronto, o time da capital sofreu com a marcação do adversário. Sem conseguir furar o bloqueio adversário, o PSG "apelou" para a bola parada. Aos 22 minutos, após escanteio da direita e desvio na primeira trave, Mbappé apareceu atrás da zaga e marcou o único gol da partida.

Com a pausa do calendário francês para a virada do ano, o PSG só volta a campo no dia 6 de janeiro, quando visita o Pontivy pela Copa da França. Já o Nantes retorna à ação dois dias antes, contra o Châteauroux, em casa, pelo mesmo torneio.

O PSG também foi beneficiado neste sábado pelo Lyon, terceiro colocado do Francês, que visitou o quarto lugar, Montpellier, e não passou de um empate por 1 a 1. Fekir abriu o placar para os visitantes, mas Aguilar selou a igualdade. Com o resultado, o Lyon chegou a 32 pontos, dois à frente do Montpellier.

Quinto colocado, o Saint-Étienne passou com facilidade pelo Dijon, por 3 a 0, em casa. Já o sexto lugar, o Olympique de Marselha, ficou no 1 a 1 com o Angers, fora. Nas outras partidas do dia pelo Francês, o Rennes goleou o Nîmes por 4 a 0, o Strasbourg fez 2 a 0 sobre o Nice, e Reims e Caen empataram em 2 a 2.