Sem Maycon e mais oito desfalques, Carille deve escalar time misto no Corinthians

O técnico Fábio Carille está cheio de problemas para escalar o Corinthians diante do Linense, nesta quarta-feira, no Itaquerão. Dentre os 27 inscritos para o Campeonato Paulista - Marlone foi negociado com o Atlético-MG -, nove deles estão fora da partida desta quarta, seja por lesão, suspensão ou convocação para seleções nacionais.

O novo membro da lista é o volante Maycon, que foi para um hospital na tarde desta terça-feira para realizar exames em decorrência de uma infecção intestinal e está fora da partida desta quarta.

Além do volante, estão fora: Fagner e Romero, com as seleções paraguaia e brasileira, respectivamente, os machucados Matheus Vidotto, Giovanni Augusto, Kazim, Marquinhos Gabriel e os suspensos Pablo e Rodriguinho.

Marquinhos Gabriel correu no gramado pela primeira vez nesta terça e pode voltar aos treinos na semana que vem. Com poucos jogadores até para comandar uma atividade tática, Carille decidiu realizar um treino em campo reduzido com alguns reservas e deixou para definir o time sem treinamento.

Após o jogo com o São Paulo, o treinador disse que pretendia escalar força máxima, visando vantagem na pontuação nas fases seguintes do Paulista, mas a tendência é que escale um time misto. Gabriel e Jô estão pendurados com dois cartões amarelos e podem ser poupados. Já Guilherme Arana levou uma pancada no tornozelo e também pode ser preservado.

Assim, o Corinthians deve ir a campo com: Cássio; Léo Príncipe, Pedro Henrique, Balbuena e Moisés; Gabriel (Paulo Roberto), Fellipe Bastos, Jadson, Camacho e Pedrinho; Jô (Léo Jabá).

Confira a lista dos relacionados do Corinthians para a partida:

Goleiros: Cássio e Caíque

Laterais: Léo Príncipe, Moisés e Guilherme Arana

Zagueiros: Balbuena, Pedro Henrique e Léo Santos

Volantes: Gabriel, Fellipe Bastos, Paulo Roberto e Marciel

Meias: Camacho, Guilherme, Jadson e Pedrinho

Atacantes: Jô e Léo Jabá

