Sem Maicon, São Paulo também perde Sidão para jogo da Copa do Brasil

O São Paulo ganhou um novo desfalque para o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o ABC, nesta quarta-feira, às 19h30, no Morumbi. Sem poder contar com o zagueiro Maicon, que ainda se recupera de uma entorse no tornozelo, o time perdeu também o goleiro Sidão, vetado por causa de uma lombalgia.

Os dois jogadores ficaram fora na lista de 24 nomes relacionados pelo técnico Rogério Ceni para o confronto desta quarta. Assim, Denis ganha nova chance no gol, enquanto Breno será escalado ao lado de Rodrigo Caio na zaga.

Rodrigo Caio, por sua vez, está de volta ao time depois de ter sido poupado por Ceni no jogo no qual o São Paulo goleou o Santo André por 4 a 1, no último domingo, pelo Paulistão. O mesmo acontece com o volante João Schmidt, que também foi preservado da partida diante da equipe do ABC.

Rodrigo Caio até chegou a dar um susto no treino desta terça, no CT da Barra Funda, ao sentir dores no joelho após um carrinho. Porém, ele foi avaliado pelo departamento médico, que não constatou nenhuma lesão, e assim o atleta foi confirmado na equipe que encara o ABC.

Outra novidade na lista de relacionados é a presença do jovem lateral Caíque, integrado ao elenco de Ceni há duas semanas. Ele já havia sido relacionado como opção de banco para os duelos contra Santos e Ponte Preta, pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, e agora volta a aparecer como opção entre os profissionais.

Confira os relacionados do São Paulo para o jogo desta quarta:

Goleiros - Denis e Renan Ribeiro.

Laterais - Bruno, Buffarini, Júnior Tavares e Caíque.

Zagueiros - Breno, Lugano, Rodrigo Caio e Lyanco.

Volantes - Thiago Mendes, Araruna, João Schmidt e Wellington.

Meias - Cueva, Cícero, Lucas Fernandes e Shaylon.

Atacantes - Luiz Araújo, Chavez, Lucas Pratto, Gilberto, Wellington Nem e Neilton.

