Sem Luis Enrique no banco, Espanha bate Malta e lidera nas Eliminatórias da Euro

Em um jogo no qual acabou sendo comandada pelo auxiliar Roberto Moreno, horas depois de o técnico Luis Enrique desistir de trabalhar na partida por causa de problemas particulares, a seleção espanhola venceu Malta por 2 a 0, nesta terça-feira, fora de casa, pela segunda rodada das Eliminatórias da Eurocopa de 2020.

Os dois gols da partida foram marcados pelo atacante Morata, que assim assegurou a Espanha na liderança do Grupo F do qualificatório europeu, com seis pontos. Na estreia, no último sábado, em Valência, os espanhóis derrotaram a Noruega por 2 a 1.

No mesmo dia deste confronto em Malta, a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou que Luis Enrique não poderia dirigir o time nacional por "motivos familiares de força maior". Porém, a ausência do treinador fez pouca diferença diante de um adversário tão frágil, que poderia ter sido batido por mais gols se não fosse o grande número de oportunidades desperdiçadas pelos espanhóis.

O primeiro gol do jogo só foi sair aos 30 minutos do primeiro tempo, quando Morata recebeu um lançamento de Hermoso, se livrou da marcação de Muscat e finalizou cruzado para abrir o placar. O goleiro Bonello chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar que a mesma entrasse em sua meta.

Na etapa final, a Espanha voltou a mostrar algumas dificuldades para confirmar a sua superioridade técnica, mas chegou ao segundo gol aos 27 minutos. Navas avançou até a linha de fundo e cruzou para Morata, que cabeceou para as redes para selar o 2 a 0.

Antes de amargar um problema familiar que o obrigou a deixar Malta antes do previsto, Luis Enrique havia exaltado, na última segunda-feira, a média de 2,7 gols por partida que a Espanha acumulou nos sete jogos anteriores que realizou. Ele rebateu, na ocasião, críticas que apontavam um desempenho ofensivo pior do que o esperado pelos espanhóis. Ao marcar por mais duas vezes nesta terça, a seleção passou a contabilizar 21 bolas na rede em oito confrontos, o que resulta em uma média de 2,6 gols por jogo.

OUTROS JOGOS - Outras duas partidas fecharam a segunda rodada do Grupo F das Eliminatórias da Eurocopa nesta terça. Em uma delas, a Suécia empatou por 3 a 3 com a Noruega, fora de casa, e se garantiu na vice-liderança, com quatro pontos. Já a Romênia aproveitou bem o fator campo ao golear as Ilhas Faroe por 4 a 1, somar os seus três primeiros pontos no qualificatório e assumir a terceira posição.

Também com três pontos, Malta caiu para o quarto lugar, enquanto a Noruega amarga a penúltima posição da chave, com apenas um ponto. Ainda sem pontuar, as Ilhas Faroe seguram a lanterna, sendo que na estreia haviam sido batidas pelos malteses por 2 a 1. Pelo mesmo placar, os suecos superaram os romenos pela primeira rodada deste Grupo F.

A terceira jornada desta chave está marcada para o dia 7 de junho, quando ocorrerão os seguintes confrontos: Ilhas Faroe x Espanha, Noruega x Romênia e Suécia x Malta.