Sem LeBron e Davis, Lakers derrotam Warriors na pré-temporada da NBA

Mesmo sem contar com LeBron James e Anthony Davis, o Los Angeles Lakers voltaram a vencer o Golden State Warriors na noite desta segunda-feira, pela pré-temporada da NBA. Jogando em Los Angeles, o time da casa bateu os atuais vice-campeões por 104 a 98. Stephen Curry esteve em quadra, pela equipe visitante, por 21 minutos.

Foi a segunda vez neste período pré-competição que o time de Los Angeles, já considerado um dos favoritos ao título da nova temporada, que terá início no dia 22 deste mês. Sem seus principais reforços, os Lakers foram liderados por Zach Norvell Jr., cestinha da partida, com 22 pontos.

Devontae Cacock também se destacou ao começar no banco de reservas e contribuir com 16 pontos. Já Dwight Howard deixou a quadra com um "double-double" de 12 pontos e 13 rebotes. Pelos Warriors, quem mais chamou a atenção no jogo foi Damion Lee, com 18 pontos. Curry ajudou com 17, sendo três bolas de três em oito tentativas, e Marquese Chriss obteve um "double-double" de 14 pontos e 11 rebotes.

Após a partida, os Lakers revelaram que exames apontaram uma entorse no dedão da mão direita de Anthony Davis. Ele se machucou no jogo de sábado, ainda na China. Com o diagnóstico, crescem as chances de o reforço estrear sem restrições na temporada da NBA, no fim do mês.

Ainda nesta noite de segunda, o Miami Heat derrotou o Atlanta Hawks por 120 a 87, o Dallas Mavericks superou o Oklahoma City Thunder por 107 a 70, o Charlotte Hornets ganhou do Memphis Grizzlies por 120 a 99, o Sacramento Kings derrotou o Utah Jazz por 128 a 115 e o Denver Nuggets bateu o Phoenix Suns por 107 a 102.