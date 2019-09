Sem jogar há um mês, Ferreira é o favorito para herdar vaga de titular no Guarani

A ausência de Luiz Gustavo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, para o compromisso diante do Brasil-RS, nesta sexta-feira, às 20h30, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), abre brecha para nova oportunidade a Ferreira. O zagueiro deve ser o escolhido pelo técnico interino Thiago Carpini para formar dupla com Diego Giaretta.

O "xerife", aliás, perdeu a titularidade sob a nova gestão e não entra em campo desde 20 de agosto, quando esteve entre os iniciais na derrota para o Operário-PR por 1 a 0, em Ponta Grossa (PR), no último jogo antes da demissão de Roberto Fonseca e do antigo departamento de futebol.

De lá para cá, Ferreira não foi relacionado contra Londrina e Figueirense, mas ficou como alternativa no banco de reservas diante de América-MG, Oeste, Vitória, Paraná e Criciúma. "Em relação às opções na defesa, o que tinha de rejeição ao Ferreira já passou. Isso é página virada. Tudo o que aconteceu está no passado. Ferreira tem a minha confiança e a do grupo, assim como Bruno Silva. Quem jogar estou muito tranquilo", comentou Carpini, em entrevista coletiva.

Outra novidade entre os suplentes é Bruno Silva. Após resolver imbróglio judicial com o Vasco, o defensor teve documentação regularizada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e fica como opção no duelo a ser disputado no interior gaúcho.

Por outro lado, o treinador não poderá contar também com o volante Igor Henrique e o meia Arthur Rezende, pois ambos receberam o terceiro cartão amarelo. Ricardinho e Felipe Guedes são os prováveis substitutos. Sendo assim, o Guarani treinou com Klever; Lenon, Ferreira, Diego Giaretta e Thallyson; Deivid, Ricardinho, Felipe Guedes (Filipe Cirne) e Lucas Crispim; Davó e Michel Douglas.

Embalado por três vitórias consecutivas, o Guarani ocupa o 15.º lugar na Série B do Campeonato Brasileiro com 28 pontos, três de vantagem em relação ao Vila Nova, primeiro integrante da zona de rebaixamento.