Sem jogar desde o US Open, Bellucci deixa o Top 100 do ranking da ATP

Thomaz Bellucci está fora do Top 100 do ranking da ATP. Na atualização desta segunda-feira do ranking mundial do tênis, o brasileiro passou a figurar na 103ª colocação, com 531 pontos, após perder 11 posições, deixando Rogério Dutra Silva como o único jogador do País entre os cem melhores do mundo.

Bellucci não entra em quadra desde a sua participação no US Open, no fim de agosto, quando perdeu logo na primeira rodada. E, na atualização desta segunda do ranking, o brasileiro descartou 45 pontos da sua campanha no Torneio de Moscou de 2016, quando parou nas quartas de final.

Já Rogério Dutra Silva ainda segue no Top 100, mas perdeu terreno no ranking. O brasileiro caiu nas oitavas de final do evento russo, realizado na semana passada, e perdeu sete posições, passando a figurar na 88ª posição, com 613 pontos.

A atualização do ranking não apresentou mudanças na relação dos 14 primeiros colocados. Assim, o espanhol Rafael Nadal segue na liderança com 10.465 pontos, com o suíço Roger Federer na segunda posição, com 8.505. Eles são seguidos, em ordem, pelo britânico Andy Murray, pelo croata Marin Cilic, pelo alemão Alexander Zverev, pelo austríaco Dominic Thiem e pelo sérvio Novak Djokovic.

Finalista do Torneio de Estocolmo, o búlgaro Grigor Dimitrov permanece em oitavo lugar na lista da ATP, à frente do suíço Stan Wawrinka. E o décimo colocado é o belga David Goffin, que parou nas quartas de final do Torneio da Antuérpia.

Campeão do evento belga, o francês Jo-Wilfried Tsonga ascendeu para a 15ª posição no ranking. O argentino Juan Martin del Potro se manteve em 19º lugar após faturar o Torneio de Estocolmo. Já o bósnio Damir Dzumhur se tornou o número 31 do mundo ao ascender sete postos depois de levar a taça em Moscou.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1º - Rafael Nadal (ESP), 10.465 pontos

2º - Roger Federer (SUI), 8.505

3º - Andy Murray (GBR), 5.290

4º - Marin Cilic (CRO), 4.505

5º - Alexander Zverev (ALE), 4.400

6º - Dominic Thiem (AUT), 3.935

7º - Novak Djokovic (SER), 3.765

8º - Grigor Dimitrov (BUL), 3.650

9º - Stan Wawrinka (SUI), 3.450

10º - David Goffin (BEL), 2.840

11º - Pablo Carreño Busta (ESP), 2.650

12º - Milos Raonic (CAN), 2.600

13º - John Isner (EUA), 2.550

14º - Sam Querrey (EUA), 2.525

15º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.490

16º - Kei Nishikori (JAP), 2.475

17º - Kevin Anderson (AFS), 2.470

18º - Tomas Berdych (RCH), 2.230

19º - Juan Martin del Potro (ARG), 2.225

20º - Nick Kyrgios (AUS), 2.010

88º - Rogério Dutra Silva (BRA), 613

103º - Thomaz Bellucci (BRA), 531

134º - Thiago Monteiro (BRA), 426

200º - Guilherme Clezar (BRA), 267