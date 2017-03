Sem jogar desde janeiro, Serena mantém liderança do ranking da WTA

A norte-americana Serena Williams continua na liderança do ranking da WTA. Mesmo sem atuar desde janeiro, a tenista apareceu na primeira colocação na mais nova atualização da lista, divulgada nesta segunda-feira pela principal entidade do tênis feminino.

Serena disputou somente dois torneios em 2017, sendo que o último foi o Aberto da Austrália, que conquistou na decisão diante de sua irmã Venus. Mesmo há mais de um mês sem atuar, a norte-americana manteve os 7.780 pontos, com vantagem diante da segunda colocada do ranking, a alemã Angelique Kerber, que tem 7.405.

Sem torneios de grande expressão disputados ao longo da última semana, a atualização do ranking da WTA trouxe poucas mudanças. Entre as 20 primeiras, não houve nenhuma. Com isso, Serena está na ponta, seguida respectivamente por Kerber, Karolina Pliskova, da República Checa, Simona Halep, da Romênia, e Dominika Cibulkova, da Eslováquia.

Campeã do Torneio de Acapulco, no México, a ucraniana Lesia Tsurenko ganhou nove posições e chegou à 41.ª, com 1.350 pontos. Já a vencedora do Torneio de Kuala Lumpur, na Malásia, a australiana Ashleigh Barty, entrou no Top 100. Ela ganhou 66 colocações e é agora a 92.ª, com 664 pontos.

Entre as brasileiras, poucas mudanças. Número 1 do País, Bia Haddad caiu duas posições e hoje é a 180.ª. Teliana Pereira caiu de 183.ª para 184.ª, enquanto Paula Gonçalves manteve-se na 188.ª colocação.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1) Serena Williams (EUA), 7.780 pontos

2) Angelique Kerber (ALE), 7.405

3) Karolina Pliskova (RCH), 5.640

4) Simona Halep (ROM), 5.172

5) Dominika Cibulkova (ESQ), 5.075

6) Agnieszka Radwanska (POL), 4.670

7) Garbiñe Muguruza (ESP), 4.585

8) Svetlana Kuznetsova (RUS), 3.915

9) Madison Keys (EUA), 3.897

10) Elina Svitolina (UCR), 3.795

11) Johanna Konta (GBR), 3.600

12) Petra Kvitova (RCH), 3.310

13) Venus Williams (EUA), 3.280

14) Caroline Wozniacki (DIN), 3.020

15) Elena Vesnina (RUS), 2.340

16) Timea Bacsinszky (SUI), 2.303

17) Victoria Azarenka (BLR), 2.131

18) Samantha Stosur (RCH), 2.120

19) Barbora Strycova (RCH), 2.050

20) Kiki Bertens (HOL), 1.939

180) Bia Haddad Maia (BRA), 296

184) Teliana Pereira (BRA), 291

188) Paula Gonçalves (BRA), 287

